Har avsluttet samarbeidet

- Ambisjonsnivået mitt var høyere enn spillerne sitt. Da var det like greit at jeg ga meg, sier Magnar Florholmen (59) som ble ansatt som trener for Hommelvik ILs (HIL) fotballherrer for en måneds tid siden.

Den tidligere Rosenborg-spilleren har fortsatt ambisjoner, men når hans egne ambisjoner kolliderte med HIL-spillerne sine, så ble løsningen at han sa takk for seg.

Viktigst

- Som selger gjennom et langt arbeidsliv så har jeg det nok i kjeften. Og det er det ikke alle som tåler, sier Florholmen som ikke bærer noe nag til at han måtte takke for seg etter en måned i trenerjobben.

- Spillerne og klubben er viktigere enn meg, sier 59-åringen.

Stemte ikke

- Kjemien mellom Florholmen og spillerne stemte ikke, sier sportslig leder Olav Bjørnås i HIL Fotball. Det var han som ga Florholmen beskjed at han ikke er HIL-trener lenger.

Rødde og Stensaas

- Hvem trener a-laget nå?

- Geir Rødde med hjelp fra Ståle Stensaas har tatt over trenerjobben på midlertidig basis, sier Bjørnås.

- Kan det bli en permanent løsning?

- Det vet jeg ikke. Men midlertidig løsning kan bli permanent løsning. Det viser historien. Men det kan også bli en midlertidig løsning med de to, sier Olav Bjørnås.