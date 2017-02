HIL stiller med tre stafettlag

Stafetten for kvinner er på tre ganger fem kilometer og de to første etappene er i klassisk til og den tredje og siste i fri stil. For HIL går Eiril Fuglem Renå den første etappen, veteranen Liv Paulsen den andre og Tine Marit Renå den siste etappen.

HIL 1 og HIL 2

Herrestafetten består også av tre etapper, men herrene går 10 kilometer hver. HIL 1 stiller med Sindre Øwre Haugan, Erling Engesvold og Jan Thomas Jenssen mens HIL 2 består av Ole Morten Flataker, Sander Øwre Haugan og John Magnus Haugen. I dag er det 15 kilometer fellesstart med skibytte for kvinner og 30 kilometer skibytte for menn som står på NM-programmet på Lygna.

Jenssen nummer 25

Torsdag ble NM innledet med 15 kilometer klassisk for menn med individuell start. Jan Thomas Jenssen havnet på en flott 25. plass på distansen som ble vunnet av Byåsens Didrik Tønseth foran klubbkamerat Johannes Høsflot Klæbo. John Magnus Haugen ble nummer 129 og Erling Engesvold Flataker nummer 136.

Renå 42

På 10 kilometer for kvinner ble Eiril Fuglem Renå nummer 42 og Tine Marit Renå 63. På gårsdagens fristilsprint havnet Eiril på 45. plass og Tine på 57. plass.