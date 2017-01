Den 30. utgaven av innendørsturneringen Magnar Lundemos Minnecup i Meråker gikk av stabelen i helga.

Hommelviks fotballherrer gjrode sine saker bra i gruppespillet lørdag formiddag. Det ble seier mot mixlaget til Rosenborg og Vardens andrelag, uavgjort mot Charlottenlund og tap mot Frams juniorer.

Det sosiale

I 12-delsfinalen søndag ble Vikvarvet slått 3-1. Men i 6-delsfinalen ble det stopp mot Charlottenlund. Trondheimslaget vant hele 5-0.

– Jeg synes det gikk mye bedre enn forventet. En slik innendørsturnering ligner ikke på den fotballen vi spiller til vanlig, men det var kjempefin trening. Vi hadde med 13 spillere som vi rullerte på å bruke, sier Hommelvik-trener Magnar Florholmen.

Han tok nylig over laget og kan ifølge seg selv navnet på kun fem-seks spillere foreløpig. Helgas samling var svært nyttig, mener han.

– Det sosiale var helt strålende. Vi bodde sammen i Meråker fra lørdag til søndag og hadde alle måltider sammen. Laget ble sveiset sammen, og slikt sett var dette det beste vi kunne gjort. Veldig bra for meg å bli bedre kjent med spillerne også. Kjempepositivt, sier Florholmen.

Tidlig exit for Malvik

Malviks fotballherrer deltok også i innendørsturneringen. I gruppespillet ble det én seier, én uavgjort og to tap. I 12-delsfinalen ble det tøft mot Steinkjer som vant 4-0.

Finalen i Magnar Lundemos Minnecup besto av en trelagsserie, der alle spilte mot hverandre. Etter at alle kampene var spilt, sto både Stjørdals-Blink Fotball og Charlottenlund med like mange poeng og helt lik målforskjell. Dermed delte de to lagene turneringsseieren.