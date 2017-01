I første kamp møtte MILs G14 2 Melhus, og gikk på en smell. 6-3 endte oppgjøret.

Foran møtet med Nardo var kamplysten stor.

- Vi skjerpet oss i andrekampen, og den ble mye bedre. Vi spilt bedre sammen som et lag og var mer aggressive. Dessuten var vi mer effektive, forteller 13-åringene Tobias Dybvik og Brage Pettersen-Lund.

- Vi synes det er kjempemoro å være med i Malvikcupen, og har vært med så lenge vi kan huske, forteller de ivrige fotballspillerne.

Kampen endte 7-2, men dessverre holdt det ikke for laget til å avansere til semifinale.

Det gjorde derimot MILs førstelag, etter fem poeng på de tre innledende kampene. De spiller semifinale senere søndag ettermiddag.

Malvik-lag til topps

Malvikcupen arrangeres over to helger, og totalt deltar 156 lag. Sportslig ble arrangementet også en suksess, og hjemmehåpene innfridde til gangs.

Malviks ILs jentelag i 14-årsklassen gikk helt til topps etter at de vant finalen hele 7-2.

Hommelviks G15-lag vant også sin finale, etter at de vant komfortable 7-3 mot Trygg/Lade.

- Knirkefritt

Totalt har 1500-1600 spillere vært i aksjon under Malvikcupen i Abrahallen. Rundt 150 frivillige har stått på dag og natt for å tilrettelegge for både spillere og publikum.

- Arrangementet har gått knirkefritt, og tilbakemeldingene fra de 45 deltagende klubbene fra hele Trøndelag er de gjerne vil komme tilbake. Det synes vi er hyggelig å høre, sier Aage Nordahl, leder i cupkomiteen.