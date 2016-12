Forlenger samarbeidet – blir hoved-samarbeidspartner femte året på rad

Dette gjør banken til en av HILs hovedsamarbeidspartnere for femte året på rad. Årlig mottar banken flere tusen søknader fra lag og foreninger til ulike formål og ulik størrelse.

– Nå er det julegavetid og da passet det godt å kunne bidra med en ny avtale med HILs fotball- og håndballavdelinger, sa Lill Bente Totland, banksjef for SpareBank 1 SMN i Værnesregionen. rett før julen ringtes inn. Hun har selv et stort hjerte som banker for idretten og de som husker tilbake i tid kan kanskje erindre at Totland, den gang Mæhla, var en av de mest sentrale spillerne på Freidigs håndballag som var blant de beste i landet på 1980-tallet med seriemesterskapet i 1985 som et høydepunkt.

Positivt miljø

– Vi har hatt et godt samarbeid med HIL i mange år og er nå glade for å kunne fortsette samarbeidet framover. Klubben markedsfører banken og Hommelvik på en positiv måte med godt arbeid både sportslig og administrativt. Klubben jobber profesjonelt og bidrar til et positivt miljø for barn og unge i Hommelvik, fortsetter stjørdalingen Lill Bente Totland.

Nytteverdi

Fotball- og håndballavdelingen i HIL er svært takknemlige for samarbeidet med Sparebank 1 SMN.

– Avtalen med banken som en av våre hovedsamarbeidspartnere har stor nytteverdi for oss. Den er med på å bidra til at vi både kan opprettholde og videreutvikle aktivitetstilbudet for klubbens fotball- og håndballspillere, sier markedsansvarlig Frode Rønsberg, fotballeder Kent Omenås og håndballeder Jan Morten Langolf i hommelviklaget.

Oppfordring

Assisterende banksjef i Sparebank 1 SMN, Tor Helge Hansen forteller at partene skal møtes igjen i januar for å se på hvordan de kan best mulig kan spille hverandre gode. Samtidig kommer han med en oppfordring.

– Støtteapparatet i fotball og håndball og alle foreldre inviteres til å komme innom banklokalene. Vi støtter den lokale aktiviteten med betydelige beløp og oppfordrer alle til å bruke rådgiverne i lokalbanken, sier Tor Helge Hansen.