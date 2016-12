Stiller hvert sitt kvinnelag i fotball

Før jul ble det klart at seniorherrene i Hommelvik IL og Malvik IL spiller i samme 5. divisjonsavdeling kommende sesong.

Nå kan fotballinteresserte malvikinger få enda et derby å se fram til i 2017.

Første gang på mange år

Søndag kunngjorde tidligere leder i Hommelvik IL fotball, Ola Fuglem, at klubben - for første gang på mange år - har bestemt seg for å etablere et seniorlag for kvinner.

- Kretsen har i hele høst jobbet med klubbene for å få til et best mulig tilbud til de eldste jenteklassene. De fleste klubbene i Trøndelag løfter nå opp sine juniorlag i 4. divisjon for kvinner. Dette vil nok bli en god serie med historisk mange lag, sier Fuglem til Malvik-Bladet.

Erfaren trio

Hommelvikingen har tatt på seg rollen som lagleder for kvinnelaget, og ifølge Fuglem har trioen Marit Moen, Astri Haugen og Trine Nordgård Stensaas sagt ja til å bli med neste sesong.

Samtlige har erfaring fra toppserien og vil etter alt å dømme gå inn og forsterke det unge laget kraftig.

- Vi har fått signaler om at flere spillere ønsker eg tilbake til Hommelvik, og det er fortsatt plass til flere. At vi har fått med oss flere rutinerte spillere, er også en av grunnene til at vi velger å gjøre dette nå. Vi er glade for at noen av de eldre spillerne er med og bidrar med sine kvaliteter. De hever nivået på treningene og gjør at våre yngre jenter får noe å bryne seg på, noe som de ikke har hatt tidligere, sier Fuglem.

Malvik IL stiller lag

Laget samles til første offisielle trening på Øya stadion 2. januar. To uker senere skal fotballkvinnene delta i en turnering i Selbu.

Sportslig leder i Malvik IL fotball, Petter Roksvaag, bekreftet søndag at klubben vil stille seniorlag på kvinnesiden i 2017.

Også i kommunens ytre deler har kvinnefotballen ligget brakk de siste årene. Malviklaget skal trenes av Runar Asp og Kristen Gute Kvello. Trenerapparatet i Hommelvik IL er ennå ikke klart.