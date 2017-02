Opplever stor pågang etter FM-slukkinga

– Det har gått en hel del, både av digitale hjemmeradioer, adaptere til bil og arbeidshørselvern med DAB-radio, sier butikkmedarbeider Sveinung Brobak ved Biltema Malvik.

Hørselvern

Onsdag gikk de største radiokanalene over fra FM-nettet til DAB. Det har flere næringsaktører nytt godt av. I butikken på Sveberg har Brobak og kollegene solgt 15 DAB-radioer av en spesiell type bare denne uka. I tillegg er i overkant av 20 hørselvern og en rekke biladaptere revet vekk fra hyllene i løpet av den siste måneden.

Forventet mer

Espen Joakim Lindsetmo er daglig leder ved bilverkstedet Mekonomen i Hommelvik. Lindsetmo forteller at de den siste tiden har hatt et brukbart rush av kunder som vil ha montert adaptere eller DAB-radio i bilen.

– Pågangen har vært grei, men samtidig hadde jeg ventet meg større trykk. På avdelinga i Stjørdal har de hatt et kjemperush, sier Lindsetmo.

Han legger til at pågangen var størst i forrige uke.

- Det har vært roligere denne uka. Nå har vi kapasitet til å montere dersom noen har behov, sier han.

Lindsetmo opplyser at det koster alt fra snaue 2000 kroner og oppover å få lyd i den gamle bilradioen. Den endelige prisen kommer helt an på hva slags løsning kunden velger. De rimeligste adapterne ved Mekonomen koster mellom 1200 og 2000 kroner og kan monteres for mellom 500 og 1000 kroner.