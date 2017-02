Norsk Kylling venter med avgjørelsen om flytting

Fredag ettermiddag ble det kjent at styret i Norsk Kylling på Støren har utsatt avgjørelsen om hvor de skal bygge den nye fabrikken.

Det var NRK Trøndelag som først omtalte styrets beslutning etter at de ansatte var informert på et allmøte i bedriften.

Styret i bedriften har en stund jobbet med tre alternative lokaliseringer for erstatte det gamle fabrikkanlegget i Støren sentrum. Både ny tomt i Midtre Gauldal, Orkanger og Sveberg i Malvik vurderes som aktuelle.

Sveberg var mest aktuell

Det er tre forhold som legges til grunn når bedriften vurderer de alternative tomtene. Det er hvor raskt ny fabrikk kan bygges, risiko for at det kan komme opp uforutsette forhold og kostnaden knyttet til de ulike tomtene.

Kjeldsbergtomta på Sveberg var rangert som det alternativet fordi tomta allerede er regulert til industriformål. Men dette endret seg fordi Malvik kommune ikke er i stand til å levere nok vann til det behovet Norsk Kylling har for sin produksjon.

Orienterte politikerne

Utvalg for areal og samfunnsplanlegging (Aresam) ble torsdag orientert om utfordringene kommunen har i forhold til vannforsyning ved en eventuell etablering av fabrikken på Sveberg.

Manglende kapasitet på vannledningene gjør det vanskelig for Malvik kommune å levere det vannet som fabrikken har behov for. Nå vurderes det en midlertidig løsning, mens det på lengre sikt bygges ny vannledning fra Trondheim. Det er en ledning som først vil kunne komme på plass i tilknytning til utbyggingen av E6.

- Kommunen kan ikke levere vann til bedriften slik det er i dag. Vi har et prøveprosjekt i samarbeid med Norsk Kylling der vi ser på om Stavsjøen kan være en midlertidig løsning. Vann derfra vil kreve at det investeres i kostbart renseanlegg. Skal Stavsjøen gjenåpnes som vannkilde for en næringsmiddelbedrift vil det gi strenge restriksjoner for friluftslivet rundt sjøen, forklarte virksomhetsleder Frank Johansen.