Sier nei til boliger på Djupvasskaia

Senterpartiets Ketil Sivertsen mener en boligutbygging på Djupvasskaia er å starte i feil ende om målet er å utvikle Hommelvik sentrum.

Bernt Ole Ravlum og Matz Ulstad tar til orde for en omregulering av Djupvasskaia og åpner for boligbygging på industriområdet. Lokalpolitikeren fra Senterpartiet er uenig i utspillet fra Ap-duoen og mener forslaget er å angripe sentrumsutfordringene i Hommelvik fra feil ende.

– Jeg er tilhenger av fortetting, men vi må begynne i det området vi har definert som sentrum. Her er flere eiendommer allerede ferdig regulert til kombinerte formål. Forslaget er et godt innspill til arealplandebatten, men hører ikke hjemme dersom temaet er utvikling av Hommelvik sentrum. For å få en god utvikling av området er man avhengig av en grunneier som ønsker utvikling slik som på Hommelvik Sjøside, og det oppfatter jeg at det ikke er på kaia, fastslår Sivertsen.

Arbeidsplasser

Han mener det er viktig å ta vare på arbeidsplassene som finnes i kommunen og presiserer at næringsaktørene på kaia har uttrykt at de ønsker å fortsette slik de gjør i dag.

– Det bør ligge tungtveiende årsaker til grunn om en skal sette i gang omregulering av ei havn. Det er få av dem i regionen, og i Malvik finnes det begrensede alternativer, sier Sivertsen.

Ravlum og Ulstad uttalte i lørdagens intervju med lokalavisa at Malvik kommune kunne bidra til å finne andre egnede områder for virksomhetene på kaia.

–Hvilke etableringssteder kan være aktuelle?

–Det har vi ikke tatt stilling til. Vi vet imidlertid at bedriftene har antydet at de kan være villig til å flytte dersom kommunen skaffer ei aktuell tomt, sier Ravlum til Malvik-Bladet tirsdag.

Forstår naboene

I en årrekke har det kommet klager på støy fra bedriftene på Djupvasskaia. Ketil Sivertsen sier han forstår naboenes frustrasjon.

– Jeg er likevel skeptisk til at dette er riktig måte å gjøre det på og mener vi må se effekten av støyskjermingen som kommer før vi vurderer omregulering, sier han og fortsetter:

–I det lange løp kan det være at en omregulering av kaia er riktig, men ikke som en kortsiktig løsning på støyproblemene i nærområdet. Vi må få fortgang på støyskjermingen før vi avgjør om det er nødvendig med videre tiltak.

Sentrum først

Sp-politikeren poengterer at utspillet fra Arbeiderpartiet ikke er forankret i den rødgrønne flertallsgruppa.

– Jeg kunne i første omgang tenkt meg å diskutere ei utvikling av området rundt rådhuset. Skoletomta og grustaket har stort potensial og kommunen er grunneier. Vi er nødt til å ta ansvar for utvikling av disse eiendommene, sier Ketil Sivertsen og legger til at Senterpartiet i Malvik går inn for selge noen av kommunens såkalte uprioriterte eiendommer.

– Å selge til for eksempel utbyggere mener vi er et godt virkemiddel. Det gir kommunen inntekter og bidrar samtidig til utvikling, sier Sivertsen.