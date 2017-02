Ruster opp torget i Hommelvik

Malvik kommune ruster opp parkeringsplassen foran hovedinngangen på rådhuset i Hommelvik.

Ifølge virksomhetsleder ved FDV kommunaltreknikk, Olav Bidtnes, er årsaken sammensatt.

- Nå legges det asfalt over hele området. Om lag 20 prosent av arealet besto av grus, på grunn av tidligere gravearbeider som ikke var istandsatt med asfaltering. Det var også en del skader på det gamle dekke. I tillegg var ikke fallforholdene ivaretatt. Det førte til store vanndammer på området når det regnet, forklarer han.

Dårlig bæreevne

Denne uka ble det satt i gang gravearbeid på stedet.

- Gravingen skyldes nedsetting av kummer for mottak av overflatevann på framtidig asfaltert areal. Det er også nødvendig med masseutskifting av øverste bærelag for å få tilstrekkelig bæreevne under asfaltdekket, opplyser Bidtnes.

Malvik kommune skriver på sine nettsider at det vil bli anlagt reserverte plasser for forflytningshemmede.

Nytt fortau

Det vil også bli opparbeidet et nytt fortau langs parkeringsplassen i retning vest, mot fløyen av bygget hvor legekontorene er i dag.

- Som avgrensende skille mellom gangareal nærmest hovedinngang og parkeringsareal ut mot Torggata, vil det bli anlagt øyer/bed av grov granittstein hvor det er mulighet for noen fine blomster i vekstsesongen, skriver Malvik kommune.

Arbeidene utføres av FDV kommunalteknikk i samarbeid med Eiendomsservice i kommunen.

- Vi skal være ferdig før 4. juli, sier Olav Bidtnes.