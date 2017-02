Maria Tuff åpner nytt lunsjsted i Stjørdal

– Jeg er kjempefornøyd. Det ble akkurat sånn som vi ønsket, sier Tuff, som driver sammen med Lotta Rostad.

De ser fram til å åpne en restaurant som de håper framstår som et litt nytt tilbud i Stjørdal.

Eget sted

Maria Tuff forteller at hun tenker det skal bli fint å kunne ta inn folk til et eget serveringssted. Hun har i mange år laget mat som har blitt servert andres lokaler.

Her kan vi gjøre som vi vil. Tanken er at hit skal folk kunne komme og få bordservering. Det vil være et lunsjsted, med åpent for folk flest hver onsdag. Vi skal ha en del temating. Shampagnelunsj på en lørdag, for eksempel. Damenes aften, herrenes aften, gjestekokk og andre ting. Vi har tenkt å finne på ting der det er mulig å melde seg på for alle sammen, sier Tuff.

Plass til 24

Marias Kjøkken som det nye spisestedet heter, har plass til 24 gjester. Maria Tuff håper at næringslivet vil benytte seg av muligheten til å bestille lokalet og middagsservering. Spisestedet vil åpne på bestilling og etter behov.

Heidrun Klevan har bistått med å velge interiør og farger til spisestedet i Søndre Gate. Gjennomgangstemaet er lys finér og olivengrønne vegger. Ved enkelte av bordene er det satt til malte Budalsstoler. På gulvet sorte skiferflis.

– Vi har valgt en moderne stil, nordisk, sier Maria Tuff som forteller at det har vært en hektisk innspurt.

I dag åpner Marias Kjøkken for lunsjgjester. Det skjer på en litt stille måte, driverne har ikke ropt så høyt om det. Men kokkene setter alle kluter inn på hjemmelaget mat og god service fra første gjest.