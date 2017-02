«Ikke gjør dette hjemme» skal herje i Muruvik

- Vi er glade for å komme tilbake til Malvik, hvor vi laget det første sesongen på Nesset i Hommelvik. Nå er vi full gang med å planlegge sesong seks og har fått tillatelse av Jernbaneverket å bruke gården til programmene. Hvis rivingstillatelsen blir gitt, kommer vi til å filme i løpet av mai og juni, forteller Tormod Ingul i NRK. Huset ligger inne på havneområdet.

Sesong seks

Dette blir innspilling av sesong seks og programledere er Torfinn Borkhus og Marte Hedenstad.

– Blir det mye smell og annet støy?

– Det er et lite stykke til naboene, så det tror jeg ikke skal bli noe problem. Men akkurat hva vi skal holde på med, planlegges i disse dager. Det er ikke sikkert at det blir støy som kan plage folk i nærheten. Ofte når vi sprenger, så gjøres det på gården til Olav Vikhammer. Der har vi vært i alle de fem sesongene som har gått på lufta. Vi har til og med reist ut til Tarva for å sprenge en værballong fylt med sveisegass, forteller Ingul.

Ønsker seg båt

Han er fornøyd med at de har skaffet et sted ved sjøen.

– Det er sjelden at vi har fått tak i et sted ved sjøen og vi håper på å få laget noe med båter. Hvis det er noen som har en gammel robåt i tre, som de vil bli kvitt, så er vi interessert. Den kan godt være lekk og ha sprekker, det spiller ingen rolle. I tillegg er vi på utkikk etter en litt større båt. Hvilken type har ingen betydning, sier Tormod Ingul.