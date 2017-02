En stolt Joralf Halgunset kunne tirsdag kveld motta kulturlandskapsprisen 2016 på vegne av Malvik historielag.

Utdelingen skjedde i forbindelse med historielagets årsmøte i Malvik kirkestue.

Det var landbruksdirektør i Sør-Trøndelag, Tore Bjørkli, som sto for overrekkelsen av prisen.

Diplom og pengegave

– Det er en stor ære å få en sånn pris. Jeg har spurt meg selv: Har vi egentlig fortjent det her? sa en smilende og tydelig beæret avtroppende leder for historielaget.

Prisen består av en diplom og en pengegave på 20.000 kroner.

– Vi overlater til det nye styret å forvalte pengene, sa Halgunset da han takket for utmerkelsen på vegne av historielaget.

Halgunset måtte likevel smilende erkjenne at det avtroppende styret hadde noen ideer rundt hva pengegaven kunne brukes til som, de kunne tenke seg å bringe videre.

Malvik kommune var representert ved ordfører Ingrid Aune (Ap), landbrukssjef Johan Forbord og virksomhetsleder for kultur, Arve Renå, under overrekkelsen.

Ekstraordinær innsats

Prisen er ment å være en påskjønnelse til en person eller organisasjon som har gjort en ekstraordinær innsats for å ta vare på landbruket sitt kulturlandskap i fylket og tildeles av Fylkesmannen i Sør-Trøndelag. Historielaget får prisen for sitt arbeid med husmannsplassen Fjølstadtrøa. Fra jurybegrunnelsen heter det blant annet:

Utmerket ivaretakelse

"Malvik historielag har gjennom sin mangeårige innsats tatt vare på og restaurert bygningene og området rundt en av de siste husmannsplassene i regionen på en utmerket måte. Historielaget har satt restaurert bygningene og jordarealene sammen slik at kulturmiljø og kulturlandskap danner er forbilledlig helhet. Historielaget har også vist stor vilje og evne til å videreformidle ulike sider om livet og årssyklusen på en husmannsplass til skoler og barnehager i området. Gjennom åpne arrangementer og omvisninger har historielaget også nådd et publikum som ellers verken har hatt et forhold eller kunnskap om tidligere tiders landbruk".

Tredje pris til Malvik

Prisen har to ganger tidligere tilfalt Malvik. I 2007 ble den tildelt Tore Hammer og Kari Saxevik for Karlslyst gård, mens den i 2012 gikk til Hjørdis Engan på gården Dølan.