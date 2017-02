Feiret samefolkets dag

I formiddag myldret det på uteområdet foran Sandfjæra barnehage. Her ble det spilt samisk musikk og det brant i bålpanna. Karin Renå har sittet i komiteen som har planlagt dagens markering av samefolkets dag.

– I dag feirer vi samefolkets dag. Vi har bakt samiske brød, hatt på oss fine samiske drakter, satt opp lavvo og spiller samisk musikk. Men vi har jobbet med dagen i lang tid. Barna har malt det samiske flagget. Vi har sett på samisk film og lært oss sangen «Bæ bæ lille lam» på samisk, sier Renå og forklarer at det står i rammeplanen at ungene skal lære om samene og deres kultur.

– Det har vært veldig artig. Vi ser på ungene at de synes at det er stas å gjøre noe annet og lære om samefolket.

– Du er pyntet og fin i dag?

– Ja, ungene kaller meg for same, og det er dem som gjerne skulle vært same også. Jeg har lånt draktene av noen i Mostadmark som har samiske røtter, sier Renå og legger til at det har sikkert hun også.

– Det har jeg helt sikkert langt bak i slekta, for mora mi er født i Finmark, men jeg aldri gjort noe ut av det, sier Karin Renå.