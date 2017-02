Åpner for boligbygging på Djupvasskaia

Djupvasskaia i Hommelvik skal vurderes omregulert fra industri til bolig og næringsområde.

– Vi er enige med Malvikbladets leder sist onsdag i at den virksomheten som drives på Djupvasskaia i dag er utgått på dato. Men området er svært viktig og aktuelt for utviklingen av Hommelvik sentrum som attraktivt boligområde, sier Arbeiderpartiets Matz Ulstad og Bernt Ole Ravlum.

Eierne må med

De to sentrale lokalpolitikerne signaliserte allerede i september 2015 at en søknad om omregulering fra industri til bolig og næringsvirksomhet ville bli positivt behandlet.

– Vi hadde jo forventet at også grunneierne kom på banen den gangen vi signaliserte at en søknad om omregulering ville bli positivt mottatt. Det vil jo være en økonomisk «gavepakke» til eierne dersom de kan selge industriområdet til boligformål. Nå er det slik at denne typen prosjekter krever langsiktig planlegging og tålmodighet, og en omregulering av området må skje i nært samarbeid med de tre grunneierne som driver virksomhet på kaia. Vi ønsker å ta dette et skritt videre og har allerede startet den politiske prosessen for å se på mulighetene for å få endret reguleringsformålet for Djupvasskaia, sier Ulstad og Ravlum.

Inn i arealplanen

På sitt årsmøte denne uka vedtok Hommelvik Arbeiderlag et forslag der de ønsker å se på hvilke muligheter det er for å utvikle Djupvasskaia for fremtiden.

– I vedtaket heter det at vi vil se på mulighetene for å omregulere området, som i dag benyttes som et rent industriområde, til bolig og næring. Dette vedtaket tar vi med oss i det videre arbeidet hvor det vil bli en grundig vurdering av hvordan Djupvasskaia kan bli en del av en fremtidig sentrumsutvikling med flere boliger, sier Matz Ulstad.

– Det forutsettes i vedtaket at den gamle teglsteinsbygningen ikke rives. Den bygningen er et viktig minnesmerke for den tidligere verftsvirksomheten på Djupvasskaia og industrihistorien i Hommelvik og noe vi ønsker skal bli tatt vare på for ettertiden, understreker han.

Bidrar til flytting

Den virksomheten som drives på Djupvasskaia i dag må finne andre områder der de kan fortsette driften, noe de to Ap-politikerne innser Malvik kommune må bidra til.

– Det er et sterkt engasjement for en positiv utvikling i Hommelvik sentrum som ligger bak ønsket om å endre bruken av Djupvasskaia. Vi ønsker at grunneierne frivillig skal være med på en omregulering av området. Men dersom det ikke kommer en løsning må vi ta dette et skritt videre for å få på plass den utviklingen vi ønsker for Djupvasskaia og Hommelvik sentrum. Sammen med grunneierne kan Malvik kommune bidra til å finne andre bedre egnede områder for bedriftene, sier Matz Ulstad og Bernt Ole Ravlum.

– Både av hensyn til naboene som plages av støy og skjemmende skrotdunger på området, og for en god utvikling av Hommelvik, mener vi det er riktig å åpne for at området ikke lenger skal være bundet av at det drives industrivirksomhet på Djupvasskaia, sier de to politikerne.

Riktig tidspunkt

– Når vi nå velger å løfte dette inn som en del av det politiske arbeidet er det på riktig tidspunkt. Arbeidet med revideringen av arealplanen for Malvik skal skje i løpet av dette året. En mulig omregulering hører nettopp hjemme i arealplanen. Det er denne planen som er arbeidsverktøyet for utviklingen av kommunen. Den sier hvor det skal være boliger og i hvilke områder vi ønsker etablering av industri og næringsvirksomhet. Når arealplanen revideres vil alle berørte parter, grunneierne, naboer, politikere og andre kunne bidra med synspunkter og ideer gjennom åpne folkemøter og høringsinnspill til planen, forklarer Ulstad og Ravlum.

Langsiktig industri

Stena Recycling AS er den største industriaktøren på Djupvasskaia. Bedriften tar imot og sorterer skrotmetall for gjenvinning og utskipning via havna.

– Stena er en stor og langsiktig industriell aktør med virksomhet flere steder i Norge, blant annet i Hommelvik. Det er ingen planer om å flytte aktiviteten vi har på Djupvasskaia. Men kommer det tilbud om et aktuelt område som er godt egnet, med tilknytning til havn, vil vi selvsagt vurdere det. Er det noen som har ønske om å kjøpe deler av eiendommen for å boligutvikling er det også noe vi vil vurdere. Så langt har vi ikke vært i kontakt med kommunen eller andre aktører i forhold til mulig flytting eller noe forslag om å omregulere eiendommen, sier direktør Christian Lian i Stena Recycling AS.

Støyskjerming

– Når det gjelder støyskjerming av virksomheten vår på Djupvasskaia har jeg stor tro på at det skal kunne være godkjent og på plass i løpet av kort tid. Betongelementene som skal benyttes er allerede på plass. Men vi kan ikke starte byggingen av støyskjermen før vi har fått godkjenning fra Malvik kommune og fylkeskommunen. Det ser det ut til at vi skal få nå, sier Christian Lian.