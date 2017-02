Malvik historielag får pris for sitt arbeid

Malvik historielag mottar kulturlandskapsprisen 2016 for sitt arbeid på Fjølstadtrøa.

Det bekrefter landbrukssjef i Malvik kommune, Johan Forbord, overfor Malvik-Bladet torsdag.

Prisen deles ut hvert år av fylkesmannen i Sør-Trøndelag, og har to ganger tidligere endt opp i Malvik. I 2007 fikk Kari Marie Saxevik og Tore Hammer prisen for gården Karlslyst, mens Hjørdis Engan på gården Dølan mottok utmerkelsen i 2012.

Utmerket måte

I juryens begrunnelse for tildelingen heter det blant annet følgende:

"Malvik historielag har gjennom sin mangeårige innsats tatt være på og restaurert bygningene og området rundt en av de siste husmannsplassene i regionen på en utmerket måte. Historielaget har satt restaurert bygningene og jordarealene sammen slik at kulturmiljø og kulturlandskap danner er forbilledlig helhet. Historielaget har også vist stor vilje og evne til å videreformidle ulike sider om livet og årssyklusen på en husmannsplass til skoler og barnehager i området. Gjennom åpne arrangementer og omvisninger har historielaget også nådd et publikum som ellers verken har hatt et forhold eller kunnskap om tidligere tiders landbruk".

- Forplikter

Leder Joralf Halgunset sier han er beæret på vegne av historielaget.

- Det er trivelig å få en slik pris. Samtidig føler vi at den forplikter. Det ligger nok en viss forventning om at vi fortsetter arbeidet. Det kan være krevende for en liten og frivillig organisasjon, sier Halgunset.

Med kulturlandskapsprisen ønsker fylkesmannen å fokusere på de verdiene som landbrukets kulturlandskap representerer.

- Samtidig ønsker vi å gi en påskjønning til de som gjør en ekstraordinær innsats for landbrukets kulturlandskap i Sør-Trøndelag og på den måten er gode forbilder, heter det i statuttene.

Premiepenge

Kulturlandskapsprisen deles ut til person i tilknytning til et gårdsbruk eller flere gårdsbruk som er gode forbilder med tanke på skjøtsel av landbrukets kulturlandskap. Prisen skal også kunne tildeles personer eller organisasjoner som har vært pådrivere ovenfor gårdbrukere og satt landbrukets kulturlandskap på dagsorden.

Prisen består av et diplom og en pengegave på 20.000 kroner.

Historielaget har foreløpig ikke bestemt seg for hva premiepengene skal brukes til.

- På årsmøtet neste tirsdag 7. februar skal det velges et nytt styre. Nå er det de som får denne ballen i fanget, men det er nok å bruke pengene på, sier Joralf Halgunset.