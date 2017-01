Vil rekruttere flere til politiyrket

– Vi har vært med på mye og er opptatt av å se alle sidene med politiyrket. Jeg kan med hånden på hjertet si at tiden har vært veldig bra. Vi får virkelig prøvd oss, sier Ilham Alkochari.

– Allsidig yrke

Hun er en av politistudentene i politiet i Værnesregionen. Sammen med Merete Loktu Skjelstad og flere har hun vært stasjonert ved lensmannskontoret i Stjørdal siden august i fjor. Praksisen varer fram til juni i år.



– Gå for det! Hvis du tenker på om politiet kan være noe for deg, ta sjansen og prøv. Det er et allsidig og stabil yrke, sier Loktu Skjelstad.



Åpen dag

Mandag 6. februar inviterer politiet til åpen dag på lensmannskontoret i Stjørdal. Lensmann Marit Helene Stigen håper mange ungdommer tar turen.

– I fjor møtte det opp rundt 15 ungdommer, og noen av dem går på politihøgskolen i år. De siste årene har altfor få fra Værnesregionen søkt. Det håper vi endrer seg i framtiden, sier Stigen.



Hun vil være til stede på åpen dag mandag ettermiddag sammen med politioverbetjent Arne Henrik Ulvin, politistudent Ilham Alkochari og politibetjent Kurt Kristoffersen, som skal ha med seg politihunden Oscar.



– Jeg skal snakke litt om hundetjenesten i politiet og vise litt hva Oscar kan brukes til, sier Kristoffersen.

Krav

De som møter opp vil få en innføring i studiet og hvilke krav som stilles for å komme inn på politihøgskolen.

Du må blant annet være fylt 20 år, være norsk statsborger, ha minimum karakteren 3 i norsk hovedmål, bestå fysiske tester og ha plettfri vandel.

Søknadsfristen går ut 1. mars.