Hommelvikkvinne blir leder i Stjørdal Arbeiderlag

Toril Sandvik blir ny leder i Stjørdal Arbeiderlag.

Det skriver bladet.no på sine nettsider.

48-åringen er oppvokst i Nessvegen i Hommelvik, men flyttet til Stjørdal i voksen alder.

Onsdag kveld overtok Sandvik ledervervet i arbeiderlaget etter Per Olaisen, som ønsket å takke for seg. Sandvik satt før onsdagsmøtet igjen med ett år som nestleder, men sa ja til opprykk og er nå tydelig klar for lederjobben.

– Vi gleder oss, og jeg har dyktige folk med meg i det nye styret. Vi ser store og viktige oppgaver å ta tak i. Som arbeiderlag i sentrum har vi veldig mye å ta tak i, engasjere oss for. Jeg kan nevne byutvikling, og vi har store utfordringer på både omsorg og skole sier, hun.

Toril Sandvik jobber til daglig på lensmannskontoret i Stjørdal - hvor hun er leder for den sivile enheten.