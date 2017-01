Bønder protesterte mot regjeringen

- Vi ønsker å markere at vi tar avstand fra landbruksmeldingen som regjeringen lagt frem forslag om, sier Arve Ørsjødal, leder i Malvik Bondelag.

Sammen med kolleger i næringen tente de bål på Malvik Søre tirsdag ettermiddag. Totalt ble det tent fire-fem bål i Malvik for å protestere mot regjeringen.

Matvaresikkerhet

Ørsjødal mener regjeringens forslag til fremtidens landbruk vil føre til at både antall produsenter kan bli færre og at man setter matvaresikkerheten i Norge på spill.

- I Norge ligger vi i bunnen i bruk av antibiotika. Det har sammenheng at vi har mange små enheter i Norge. Den nye landsbruksmeldingen legger opp til større enheter, slik som i andre land. Ved større enheter økes smittefaren og bruk av antibiotika. Husk at mange mennesker er blitt resistente mot antibiotika blant annet på grunn av økende bruk av antibiotika hos matvareprodusenter i utlandet, sier han.

Vikende front

Ørsjødal er helt sikker på at regjeringen er på vikende front i forhold til landets befolkning.

- Regjeringens foreslåtte drastiske omlegging av landbruket er helt sikkert på kant med befolkning og Storting. Vi har flere undersøkelser som forteller at 80 prosent av befolkningen er fornøyd med dagens jordbruk, sier han.

Større konkurranse

Regjeringen forslag til landbruksmelding åpner for større konkurranse mellom produsentene.

- Vi får en økt liberalisering, og mottaksplikten for egg, geit og korn forsvinner. Det betyr at bøndene får utrygge leveransevilkår, sier Ørsjødal.

Færre gårdsbruk

I Norge har det tradisjonelt vært en allmenn oppfatning at man har ønsket landbruk i mindre enheter. De siste årene har trenden vist at mange av de minste har forsvunnet, og med den nye landbruksmeldingen frykter Ørsjødal ytterligere press for å etablere større enheter.

- Det styres mot større enheter, og våre velferdsordninger settes under press. Blant annet skal avløsertilskuddet bakes inn i det ordinære tilskuddet i stedet for å øremerkes, sier han.

Syv dagers uke

Ørsjødal mener det vil gå utover både bønder og avløsere.

- Vi er helt avhengige av å ha kompetente avløsere både for å få fri ved sykdom og for å ta ut fritid. Hvis tilskuddet ikke øremerkes er sjansen stor for at vi mister mange dyktige avløsere, og det vil bli vanskeligere å få ta ut fritid. Husk at en gårdbruker med dyr har syv dagers uke, sier han.