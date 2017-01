Sandaune på andreplass for FrP

Det har vært spenning rundt valget av toppkandidat til stortingsvalgslista for FrP i Sør-Trøndelag etter at Per Sandberg varslet at han trekker seg som stortingsrepresentant for partiet.

Under helgas nominasjonsmøte ble det klart at nominasjonskomiteens to toppkandidater, Sivert Bjørnstad fra Trondheim topper lista med Lill Harriet Sandaune fra Hommelvik på andreplass.

FrP i Sør-Trøndelag har i dag to representanter på Stortinget. Partiet fikk ved valget i 2013 13,6 prosent (23.871) av stemmene i fylket, noe som var et klart bedre valgresultat sammenlignet med stortingsvalget fire år tidligere.

I Malvik var det ved forrige stortingsvalg 1.148 velgere som stemte på FrP, det utgjorde 15,3 prosent av de avgitte stemmene i kommunen.