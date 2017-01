Mostingene mobiliserer

Rundt 35 møtte opp i samfunnshuset i Mostadmarka søndag kveld for å diskutere fremtiden til lokalsamfunnet.

- Oppmøtet var over all forventning, sier Hanne Fredriksli, leder i Mostadmark samfunnshus, som ledet møtet.

Innspill til utvalg

Bakgrunnen for folkemøtet var Malvik kommunes vedtak om å nedsette et utvalg som skal på utvikling av lokalsamfunnet, etter at kommunen la ned barnehagen i bygda.

Utvalget skal blant annet bestå av medlemmer fra ulike lag i foreninger i Mostadmark, Meraker Brug og politikere. Utvalget har en tidshorisont fra nyttår frem til første april.

- Samkjøre forslagene

Lokallagenes representanter vil med bakgrunn i det som fremkom under folkemøtet ta med seg og samkjøre ideer og forslag som skal legges frem under møtet med kommunen.

- Hva som skal legges frem må representantene sette seg ned og diskutere før møtet med kommunen. De må samkjøre seg og sile ut hva som er det viktigste for bygda, sier Fredriksli.

- Mer levedyktig samfunn

Den engasjerte forsamlingen diskuterte ulike temaer som kan bidra til å gjøre bygdesamfunnet enda mer attraktivt for dem som bor der i dag og ikke minst bidra til å lokke til seg flere ungdommer og næringsliv.

- Jeg håper prosessen kan føre til at det blir mer attraktivt å bo i Mostadmarka, og at det vil bli et enklere og mer levedyktig samfunn blant annet gjennom at vi kan tilby flere tilbud til de som bor her, sier lederen for samfunnshuset.

Malvik-Bladet kommer i onsdagens papirutgave med omfattende dekning av folkemøtet i Mostadmarka.