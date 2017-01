Malvik Senter satte ny salgsrekord

Malvik Senter solgte i 2016 varer for 267 millioner kroner. Det er to millioner mer enn rekordåret 2015 og dermed det beste omsetningstallet noensinne for kjøpesenteret på Sveberg. Veksten tilsvarer en økning på 1,46 prosent.

Senterleder Tone Moum Drazkowski er godt fornøyd med resultatet.

– Det er bra med tanke på at fire butikker ble avviklet i 2016, sier hun.

Øker i hele regionen

Til sammenligning omsatte naboene ved Sirkus Shopping i Trondheim og Hell Kjøpesenter for henholdsvis 864 millioner kroner og 276 millioner kroner, ifølge en oversikt fra Adresseavisen.

– Veksten vår er i tråd med det kjøpesenter i hele regionen opplever om dagen. De aller fleste har økt omsetninga, sier Drazkowski til Malvik-Bladet.

Nye leietakere

Hun sier ledelsen har ambisjoner om å øke veksten i årene framover.

– Vi satser på å øke både besøkstall og omsetningstall, sier Drazkowski.

Det målet skal senteret nå ved å "optimalisere butikkmiksen" – som Drazkowski så fint beskriver det.

– Vi kommer til å bruke 2017 på å tilrettelegge og skaffe oss nye leietakere, sier hun.

Barnefamilier

Drazkowski vedgår at ledelsen har en målsetting om å bli mer attraktiv for barnefamilier, og at dette er noe det jobbes konkret med.

– Vi har litt lite av butikker i segmentet for barnefamilier. Klær, utstyr, service og underholdning er noe vi noe vil ønsker å tilby mer av, sier Drazkowski.

Førstevalg

I tillegg har ledelsen en målrettet plan som skal gjøre senteret til et naturlig førstevalg for handel i Malvik. Drazkowski vil foreløpig ikke røpe detaljene i strategien.

– Vi skal kommunisere tettere med både Malvik kommune og befolkninga. Konkret hva som ligger i dette ønsker jeg foreløpig ikke å si så mye om ennå, sier senterlederen.