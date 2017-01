Sommertoget til Hommelvik

Sommeren 2017 kjører NRK og Sommeråpent på skinner. Statskanalen har chartret et tog og skal i åtte uker kjøre langs jernbanenettet i hele Norge.

Underveis stopper toget på 40 steder for å lage sendinger. Tirsdag 4. juli besøker toget Hommelvik stasjon.

Fornøyd med stoppestedene

NRKs egne erfaringer, jernbanetekniske hensyn og tips fra publikum har vært avgjørende for valg av stoppesteder.

- For en god stund tilbake satte vi oss ned for å finne ut hvor vi skulle bevege oss på det norske jernbanenettet i åtte uker. Stoppestedene måtte ha en logistikk som gjorde det mulig å arrangere Sommeråpent-sendinger. Noen av de utvalgte stedene viste seg å være umulig å sende ifra, på grunn av størrelse og sikkerhet. Det jeg kan si er at vi er godt fornøyd med de 40 stoppene vi har lagt inn på reiseruta vår, sier journalist og planlegger for prosjektet, Gøril Grov Sørdal.

Innholdet i sendingen fra Hommelvik er foreløpig ikke bestemt, ifølge Sørdal.

- Det arbeidet begynner vi med nå, og håper på tips fra folk som bor i Hommelvik, sier hun.

Gleder seg

Ordfører Ingrid Aune (Ap) er strålende fornøyd med nyheten fra NRK.

- Dette blir superartig, jeg gleder meg ordentlig. Det blir en folkefest og nok en gang kan vise for hele landet hvor fint vi har det i kommunen vår, sier Aune og legger til at hun ønsker seg tips til aktiviteter.

- Jeg har vært i kontakt med NRK to ganger allerede, og de ville gjerne ha innspill til artige ting vi kan gjøre i Hommelvik den 4. juli, sier hun.

Egen scene

Ombord i sommertoget har NRK kontrollrom, redigeringsrom, kontor og egen scene. Et eget helikopter vil følge toget på turen fra stasjon til stasjon, og en fotograf i helikopteret vil forsyne seerne med vakre bilder fra oven. I tillegg til dette vil ulike redaksjoner fra NRK være med og sette sitt preg på turen gjennom sommeren.

Fra sjø til land

I 2013 og 2015 gikk NRK ombord i det gamle hurtigruteskipet MS «Sjøkurs», og seilte langs kysten og laget radio- og TV-sendinger sommeren gjennom fra 40 ulike steder. I 2016 var det selve «Skibladner» som huset Sommeråpent på en ukes sommertur på Mjøsa – også det minutt for minutt.

Det gav NRK en forsmak på hva innlandet har å by på, heter det fra kanalen - som nå ser frem til å vise frem helt nye steder i landet vårt og fortelle helt nye historier.