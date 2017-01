Kjempetankene er uønsket i Stjørdal

Politikerne i Stjørdal frykter for å bli overkjørt av Forsvaret og ber nå rådmannen om å passe på.

Det handler om planene som Forsvaret har om å bygge gigantiske tanker for flydrivstoff enten på havneområdet ved Molovika i Stjørdal eller i Muruvik i Malvik.

Uønsket i Stjørdal

Stjørdalspolitikerne er tydelig på at de ikke ønsker kjempetankene på havna i Stjørdal.

SV's Anja Ristad tok opp spørsmålet under møtet i formannskapet torsdag. Ristad ville vite status på saken sett fra Stjørdals side.

Vet ikke

Etatsjef Tore Rømo i Stjørdal kommune forklarte at forsvarsbygg har antydet at de kan komme til å bruke unntaksbestemmelser i bygningsloven og etablere tankanlegget på tvers av viljen til kommunen. Men om det kommer til å skje, vet ikke administrasjonen ennå.

Derfor ber stjørdalspolitikerne rådmannen om å passe på.

Positive i Malvik

I Malvik har holdningen til det planlagte drivstoffanlegget vært en helt annen. Politisk leder i utvalg for areal og amfunnsplanlegging (Aresam), Bernt Ole Ravlum, var positiv etter møtet med Forsvarsbygg i forrige uke.

– Vi fikk svar på spørsmålene som er stilt rundt en eventuell etablering i Muruvik. For oss vil det være en positiv etablering fordi det vil skape aktivitet på havna. All transport av drivstoff inn og ut vil skje med båt og via rørledningen fra havna inn til Værnes. Det er også beroligende å få høre at ryktene nok har overdrevet størrelsen på de to drivstofftankene som er tenkt plassert på samme sted som Shell tidligere hadde sitt anlegg i Muruvik, sa Ravlum til Malvik-Bladet.