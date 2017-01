– Narkorazziaen i vår ble en vekker for ungdommen

Jørgen Enoksen var klar i sitt budskap da han fikk taletid på det interkommunale politirådet i dag. Her var politiet og den kommunale ledelsen fra Malvik og kommunene i Værnesregionen til stede.

– Ungdommene i Malvik har lagt seg merke til at det kriminelle miljøet i Malvik kommune har endret seg drastisk de seneste årene. I fjor vår kunne vi dessverre lese at ni ungdommer var blitt pågrepet av politiet for medvirkning til kriminalitet knyttet til narkotika og andre illegale stoffer. Jeg tror at det har fungert som en slags vekker for mange ungdommer i Malvik. Siden de som ble pågrepet, ble tatt på ungdomsskolen og den videregående skolen i Malvik, sa Enoksen som selv fikk en vekker.

Razzia

– Det var også en vekker for meg da politiet gikk gjennom skolen og hadde en slags razzia med narkotikahunder. Det var sikkert nødvendig i den situasjonen, men det gikk det opp for meg og ganske mange andre ungdommer at kriminaliteten var mye nærmere enn vi liker å tro.

Han er redd for at man aksepterer at det er narkotika i ungdomsmiljøet.

– Flere ungdommer har tatt kontakt med medlemmer av ungdomsrådet. De føler en slags hjelpeløshet, fordi de føler et press for å ikke stikke fra de ulovlighetene som foregår, samtidig som at de føler at politiressursene ikke alltid strekker til. Flere føler at denne hjelpeløsheten etter hvert går over til en slags aksept. Aksept fordi at narkotikaen er der og at man må leve med det. Da blir jeg skikkelig bekymret, sa Enoksen.

Samarbeid

– For at man begynner å godta en slags status quo. Godtar noe som er ulovlig. Godtar at narkotikaen ødelegger liv, vennskap og familier, sa Enoksen og la til at den eneste måten er å løse dette er gjennom samarbeid.

– For kriminaliteten forholder seg ikke til kommunegrensene. Derfor er det viktig at det interkommunale samarbeider virker, desto vanskeligere vil det være for det kriminale miljøet å etablere seg, sa Enoksen til forsamlingen og oppfordret til at man skulle la handlinger og forbedringer blir gjort.

– Ikke la det bli med snakket. Gjennom økt samarbeide vil man sørge for et trygt miljø uten narkotika for ungdommen i Malvik og andre kommuner, sa Enoksen.