Malvik kommune innfører ansettelsesstopp

- Rådmannen er nylig blitt kjent med økonomiske utfordringer hovedsaklig knyttet til såkalte ressurskrevende tjenester. Sannsynligvis er kostnadene betydelig høyere enn det vi var kjent med vi fremla budsjettet i oktober. Det dreier seg både om flere brukere og økt behov for tjenester for eksisterende brukere, sier rådmann Carl-Jakob Midttun.

Ble orientert

Formannskapet ble mandag formiddag orientert om situasjonen.

- Anslagsvis er den økonomiske utfordringen totalt sett på ti millioner kroner. Rådmannen vil i løpet av første tertial komme tilbake til kommunestyret med en egen sak hvor det foreslås nødvendige tiltak. Saken vil kreve og basere seg på en gjennomgang og analyse av den samlede kommunale aktiviteten, og ikke bare innen helse og velferd, sier han.

Legger stillinger på is

På kort sikt innfører rådmannen tiltak hvor ledige stillinger ikke blir erstattet.

- Med bakgrunn i fremlagt informasjon er det påkrevd å legge ledige stillinger på is inntil vi har fått gjennomført en tilstrekkelig analyse av situasjonen. Vi vil unngå å forsterke problemet. I en så stor organisasjon er det alltid noen som slutter, og vi vil vurdere hver enkelt stilling inngående før de eventuelt besettes pånytt, sier Midttun.

Tiltak

Rådmannen og hans stab vil sammen med lederne og tillitsvalgte bruke de nærmeste ukene for å komme frem til aktuelle tiltak..

- I saken som vil bli fremlagt for kommunestyret vil vi foreslå tiltak av permanent og langsiktig karakter for å sikre at balanse i kommuneøkonomien blir ivaretatt, sier rådmannen.