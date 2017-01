Blomsterbutikk er slått konkurs

Sør-Trøndelag tingrett åpnet tirsdag konkurs i blomster- og gavebutikken Blooms ved Malvik Senter.

Det var nettstedet Malviknytt som først omtalte saken.

Verdier i boet

Ifølge bostyrer Kai Stephansen i advokatfirmaet Strand & co fantes det ikke grunnlag for videre drift av selskapet. Butikken ble begjært konkurs av Skatt Midt-Norge i november i fjor og har en utestående gjeld på 181.000 kroner.

- Butikken har slitt over tid. Konkurransen med Rema er knallhard, sier Stephansen.

Blooms har allerede stengt butikken. Stephansen sier han vil ta en nærmere titt på varelageret før han beslutter hva som skal skje videre.

- Finnes det verdier i boet?

- Det er helt sikkert noe varelager og inventar. Jeg vet mer i løpet av morgendagen, sier bostyreren.

Meldes inn

Han oppfordrer folk til å ta kontakt dersom de sitter på gavekort eller tilgodelapper fra butikken.

- Om det finnes krav der ute så vil jeg gjerne ha dem. Gavekort og tilgodelapper skal i prinsippet meldes til bostyrer ved konkurs, sier Kai Stephansen.

Ikke unikt for Malvik Senter

Senterleder Tone Moum Drazkowski bekrefter at konkurransen ble for tøff.

- Dette er ikke unikt for Malvik Senter. Trenden er slik over hele landet. Kjedeuavhengige blomsterbutikker sliter. Det handler om endring i handlemønster. Store, sterke kjeder har tatt over blomstersalget, sier hun.

Drazkowski sier senterledelsen jobber med å erstatte leietakeren og at flere alternativ er aktuelle.

- Vi håper å ha på plass noe nytt så raskt som mulig, sier Drazkowski.