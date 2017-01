Lokalradio satser i Malvik

Nea Radio utvider sitt dekningsområde og satser i Malvik og Stjørdal.

– Lytterne kan forvente seg nyhetsstoff og reportasjer fra Malvik. Vi vil speile livet der på samme måte som Malvik-Bladet gjør i dag, sier redaktør Andreas Reitan.

Nea Radio er i dag lokalisert i Selbu, Tydal, Røros og Holtålen. Tanken er å etter hvert etablere egne lokaler i enten Stjørdal eller Malvik.

– Vi ønsker å teste ut litt først, men det er målet på sikt. Om det blir i Malvik eller Stjørdal har vi ennå ikke bestemt, sier Reitan.

Ni ansatte

Lokalradiostasjonen teller i dag ni ansatte fordelt på snaue åtte årsverk. Nylig ble malvikkvinnen Anne Gundersen ansatt som ny journalist i mediebedriften. Hun får ansvaret for kanalens nye dekningsområde og hadde sin første arbeidsdag på Jervskogen i helga.

– Jeg gleder meg veldig til å komme ordentlig i gang. Det er mye og lære og sette seg inn i, særlig det radiotekniske. Men jeg tror dette vil bli veldig bra etter hvert, sier Gundersen.

Skiftet navn

Hun har tatt tilbake pikenavnet sitt og er for lokalavisas lesere mest kjent som Anne Leinum. 49-åringen har de siste årene vært fast bidragsyter i Malvik-Bladet og har lang erfaring som frilansjournalist for flere aviser og magasin. Timene bak radiospakene er derimot begrenset.

– Jeg var så vidt innom Radio 1 for en del år tilbake og hadde et fast innslag der jeg intervjuet kjendiser over en middag. Utover det har jeg stort sett drevet med skrivende journalistikk. Men tankesettet er likt og metodene de samme, sier Gundersen.

Starter februar

Nea Radio trapper offisielt opp sin satsing i Stjørdal og Malvik mandag 6. februar.

– Har du konkrete tanker om hvordan du skal dekke de to kommunene?

Det blir naturligvis et spørsmål om prioriteringer. Vi har naturligvis ikke kapasitet og sendeflate til å være til stede på alt. Men både nyheter, sport og kultur fra de to kommunene vil dekkes fra vår side i tida framover, sier Gundersen.

Optimisme

I 2017 gjennomføres det mye omtalte DAB-skiftet i Norge. Nea Radio og de fleste lokalradiokanalene vil imidlertid være tilgjengelig på FM-nettet i minimum fem år til. Det gir grunn til optimisme, mener redaktør Reitan.

– Bare 7 av 10 biler har DAB-radio og mange har kun en gammel DAB-radio eller fortsatt en FM-radio hjemme. Vi forventer at dette gir oss en boost, sier Reitan.

- Mange mediebedrifter nedbemanner, mens dere øker ressursene. Hva er hemmeligheten?

– Jeg vet ikke om jeg sitter på oppskrifta. Det har vært trange kår opp gjennom årene her også, men regularitet, lokale nyheter, kjente stemmer og hardt arbeid har fungert godt hos oss, sier Andreas Reitan.