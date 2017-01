To lokale lag til tradisjonsrik minnecup

To lokale lag er så langt påmeldt til Magnar Lundemos Minnecup som arrangeres 27.-29.januar. Malvik idrettslag og Hommelvik idrettslag er de to lokale klubbene som har meldt seg på og har fått plass. Klubbene stiller med sine herrelag i seniorklassen. Både MIL og HIL har lang fartstid i turneringen.

Stjørdals-Blink er blant klubbene som har ambisjoner om å kjempe om vandretrofeet i den 30.utgaven i den populære innendørsturneringen.

Blink kommer mest sannsynlig til å få hardest kamp av Steinkjer, Kolstad og Orkdal som er blant de 30 klubbene som er påmeldt noen dager før påmeldingsfristen går ut. De fire 3.divisjonsklubbene kan få selskap av flere ettersom det fortsatt er mulig å melde seg på.

Turneringsleder Kjell Steinar Grytbakk forteller til Malvik-Bladet at det har kommet jevnt med påmeldinger de siste dagene.

- Den første utgaven av Magnar Lundemos Minnecup ble arrangert i 1988. Det var samme år som Nils Arne Eggen var tilbake i Rosenborg etter to år i Moss og flere år i utlendighet. Det var på sett og vis i Meråker at han og klubben innledet storhetstiden som fortsatt ikke har tatt slutt. Nils Arne har vært her mange ganger med både Rosenborg og etter hvert Orkla, sier Grytbakk i ei pressemelding.

Magiske øyeblikk

Turneringslederen legger ikke skjul på at det skal godt gjøres å gjenskape de magiske øyeblikkene fra slutten av åtti og nittitallet da det hvert år deltok norske og svenske toppklubber i tillegg til alle de beste midtnorske lagene. Det var som oftest stinn brakke på tribunene helt fra turneringen ble sparket i gang til vinnerne var kåret. Mange store profiler har deltatt i turneringen.

- Sogndal var her med Tore Andre Flo, Jostein Flo, Håvard Flo og andre landslagsspillere fra saftbygda. De aller fleste Rosenborg-profilene på åtti og nittitallet var i aksjon i Minnecupen. Det ble forståelig nok vanskeligere å få med de etter at RBK ble fast inventar i Champions League og spilte kamper hele vinteren, sier Grytbakk - som har vært med helt siden starten for 29 år siden.

Mange holder koken

- Hva har det som har gjort det mulig å holde liv i turneringen så lenge?

- Det handler nok først og fremst om at vi har mange dyktige funksjonærer og det har vært stor kontinuitet. Det er faktisk fortsatt mange av de som var sentrale i starten som holder koken og er viktige i forbindelse med gjennomføringen. I starten og frem til i 2004 hadde arrangørklubben også et lag som ga de fleste kamp og bet godt fra seg, sier den spreke 78-åringen.

Varden er tilbake

Han gleder seg over at Varden stiller lag og er tilbake i seriesystemet etter et par års opphold. De er neppe kapable til å spise kirsebær med de store denne gangen. Men har forhåpninger om å ta seg videre til sluttspillet. Kjell Steinar Grytbakk forteller avslutningsvis at det i forbindelse med jubileet vil bli turneringsfest med Scandinavia og andre markeringer. Han oppfordrer eventuelle etternølere til å melde sin interesse så fort som mulig.

- Vi har en intensjon om å få med alle klubbene som melder seg på før vi setter oss ned og spikrer kampoppsettet. På nittitallet hadde vi en eliteturnering og to kvalifiseringsturneringer for lavere divisjoner på det meste. Flere år var det så mange gode lag at det var 3.divisjonsklubber som ikke fikk plass blant de 30 lagene som var med i eliteturneringen. De måtte gå veien om kvalifisering for å bli med der. Den tiden får vi nok ikke tilbake, sier Grytbakk.

I mange år var Magnar Lundemos Minnecup en five-a-side-turnering. Etter at Meråker fikk fylkets første fotballhall med kunstgress ble Meråkerhallen arena for turneringen. Dermed ble det vanskeligere for de såkalte askeladdene å spise kirsebær med de store. Men interessen for å delta er fortsatt stor.