- Gikk rundt og kjente på bildører

Politiet i Værnesregionen mottok torsdag melding om mistenkelig oppførsel i Hauganvegen på Malvik.

- Meldinga gikk ut på at en ukjent mann skal ha lusket rundt i nabolaget og kjent på bildører, sier politiførstebetjent Svein Erik Gjølmesli ved Stjørdal lensmannskontor.

Observasjonen ble gjort av beboere i området natt til torsdag.

- Vi fikk meldinga først i går ettermiddag. Derfor ble det heller ikke gjort noe med saken, sier Gjølmesli.

Han opplyser at politiet fikk en tilsvarende melding fra et annet område i Ytre Malvik tidligere denne uka, og kan ikke utelukke at personer med uærlige hensikter har vært på ferde.

Politiførstebetjenten oppfordrer på generelt grunnlag folk til å låse kjøretøyene sine og ta ut eventuelle verdigjenstander.