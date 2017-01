Tidligere Ap-politiker oppfordret til drap

Chaudhry anmeldte lørdag kveld truslene, som kom i kommentarfeltet til den tidligere SV-politikerens blogg. Blogginnlegget ble lagt ut på Nettavisen rett etter kjennelsen i den såkalte hijab-saken i Gulating lagmannsrett, hvor frisøren nektet å klippe en kvinne som bar hijab. Her skrev Chaudhry at han håper at saken går videre til behandling i Høyesterett. Dette falt tydeligvis ikke i god jord til malvikingen.

Avlives med hodeskutt

Den tidligere Ap-politikeren oppfordret i kommentarfeltet at noen måtte skyte Akhtar Chaudhry. Han skrev følgende i kommentarfeltet:

"Akhtar Chaudhry kan dra til helvete med å bagatellisere denne striden. Dette er en høyst alvorlig rettssak som kan få det utfallet at islamistene kan kreve hva som helt inne på frisørsalongene våre. Måtte en klok person med våpen se sitt snitt til snarest avlive Akhtar Chaudhry med et hodeskudd fordi dette avskummet på ingen måte fortjener å leve. Han er en islamist med alt hva det innebærer".

MB har prøvd å få tak i malvikingen uten å lykkes.

Alvorlig

Chaudhry har fått politiet til å se på uttalelsene fra malvikingen.

– På det personlige plan er dette ubehagelig. Og på det prinsipielle plan er det alvorlig, for dette er et forsøk på å forringe vårt demokrati. En åpen debatt er viktig i vårt demokratiske samfunn, sier Akhtar Chaudhry til MB.

– Har du fått tilsvarende trusler tidligere?

– Jeg har hatt et langt liv, så dette er ikke noe nytt, sier han.

Hadde sentralt Ap-verv

Anne S. Mostervik, leder i Malvik Arbeiderparti bekrefter at personen hadde et sentralt verv i partiet før hun ble leder.

– I den tiden personen var i partiet la vi ikke merke til slike synspunkter. Vi støtter selvsagt ikke noen som har slike høyreekstremistiske synspunkter. Vi i Ap er ikke på den siden i politikken, og jeg synes at dette er forkastelig, sier Mostervik og legger til at personen ikke har vært medlem av partiet de siste årene.

Viktig å anmelde

Nettavisens omtalte saken først og redaktør Gunnar Stavrum mener at det er ekstremt viktig at Chaudhry anmeldte forholdet.

– Har har også gjennom praksis vist at han er åpen for andres synspunkter. Men det betyr ikke at han skal finnes seg i trakassering og drapstrusler. I slike saker vil Nettavisen alltid utlever opplysninger vi har om en gjerningsperson, skrev Stavrum.

Grovt

Etterforskningsleder Eivind Guldseth ved Stjørdal lensmannskontor forteller at de ikke har fått saken ennå, men sier på generelt grunnlag at dette er saker de tar alvorlig.

– Dette er alvorlige trusler som man ikke trenger å tolke. Det er tydelig hva den som skrevet kommentaren mener og står for. Slike saker tar vi meget alvorlig for det er viktig at folk kan uttale seg uten at de blir truet for de meningene de har. Denne kommentaren er også av en form, at den som har skrevet det ikke kan skjule seg bak ytringsfrihet, sier Guldseth.

Han forteller at politiet i slike saker vurderer om personen kan ha lisens på våpen.

– Slike uttalelser kan straffes med ubetinget fengsel. Strafferammen er bot eller fengsel inntil 1 år, men 3 år dersom denne er grov. Siden dette knyttet seg til trusler som er motivert av hudfarge/nasjonale eller etniske opprinnelser, religion, livssyn med mere, så kan det bli kodet som grove trusler, og da er det inntil 3 år, sier Eivind Guldseth.