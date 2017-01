Elleve ruskjørere stanset i Malvik i fjor

Totalt elleve bilførere ble i 2016 stanset og mistenkt for ruskjøring i Malvik.

– Det er elleve for mange. Vi strekker oss etter en nullvisjon, sier politioverbetjent Arne Henrik Ulvin ved Stjørdal lensmannskontor.

Tilfeldig

Antallet er en oppgang på én sammenlignet med året før og åtte færre enn i 2014. Svingningene i statistikken er trolig tilfeldig og Ulvin mener forskjellene ikke bør vektlegges nevneverdig.

– Når tallene er så små kan det være nok at en person med et rusproblem blir tatt flere ganger. Det hadde vi i en nabokommune for ei tid tilbake. Eller at vi kontrollerte flere bilister på et stort arrangement eller en festival, eksemplifiserer han.

Mørketall

Ulvin er imidlertid klar på at mørketallene er store.

– Det er grunn til å tro at mange flere kjører i påvirket tilstand, spesielt på andre rusmidler enn alkohol. De kan ha lovlig foreskrevet medisin, men det kan være røde trekanter på medisineskene og da kan du ikke kjøre bil, sier politioverbetjenten.

Offensiv

I 2016 ble til sammen 9400 biler kontrollert i hele Værnesregionen. Ifølge Ulvin vil tallet være enda høyere nå regnskapet for 2017 skal gjøres opp om et års tid.

– Vi har aldri kontrollert så mange biler i regionen som vi gjorde i 2016 og ser ingen grunn til å endre på det i 2017, snarere tvert imot. Når en ser hvor store skader en trafikkulykke kan medføre og hvor dårlige sjåfører ruspåvirkede bilister er, ser vi det som nødvendig å øke aktiviteten ut på veiene. Det er en prioritert oppgave for politiet, sier Arne Henrik Ulvin.