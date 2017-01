– Koding må inn i grunnskolen

– Vi må ha de dyktigste folkene i verden. De som kan koding. Derfor må koding inn som fag i grunnskolen, sier Arnøy som nå er bosatt på Hell.

Han satt i paneldebatt under Trøndelagsmøtet torsdag sammen med Trondheims-ordfører Rita Ottervik, administrerende direktør i Siva, Espen Susegg og administrerende direktør i Innovasjon Norge, Anita Krohn Traaseth.

Langsiktig fokus på kunnskap

Tom Arnøy er grunnlegger av selskapet Zedge, et selskap med 50 ansatte i Trondheim, Helsinki og New York. Appen til Zedge er kort fortalt en distribusjonsplattform for digitalt innhold til mobiltelefoner, spesielt konsentrert rundt såkalte wallpapers (grafikkbakgrunn), ringetoner og spill. Alt innholdet er skapt av brukerne selv og er gratis å laste ned. Appen kan på mange måter sammenlignes med Youtube.

Arnøy kunne under Trøndelagsmøtet fortelle at appen i dag har 90 millioner brukere verden over. Under møtet snakket han om noen av utfordringene bransjen står foran.

– Vi er verdensledende innenfor vårt domene. Nå har vi planer om å skalere opp i Trondheim. Utfordringene er å få tilgang til riktig kompetanse. Vi trenger langsiktig fokus på kunnskap, og hvordan vi trigger elevenes nysgjerrighet.

Mangler i norsk skole

Gründeren fra Stjørdal brukte et eksempel for å illustrere det han mener mangler i norsk skole.

– IT er alt i dag. Vi må ha koding inn i skolen. Den generasjonen som vokser opp nå er annerledes enn tidligere generasjoner, og skolen må tilpasse seg dette. Basiskunnskapen er allerede tilgjengelig for alle. I dag går 7-åringen min inn på Youtube og lærer seg ting selv. Det skolen må trigge er nysgjerrighet, sa Arnøy.

Startet i Malvik

I et intervju med Dagens Næringsliv i fjor fortalte han hvordan Zedge ble utviklet i en sokkelleilighet i Malvik utenfor Trondheim for ti år siden. Tom Arnøy og to medgründere så at sms-nedlastning av ringetoner og bakgrunner til telefoner kom til å bli erstattet av nye tjenester etter hvert som telefonene ble smartere og større. Derfor laget de Zedge, en nedlastningstjeneste for innhold til smarttelefoner hvor alt innhold er gratis.

– Vi var tidlig ute, satset hardt på god brukervennlighet og søkemotoroptimalisering i starten. Vi vokste raskt. Da sparepengene var oppbrukt, dro vi rett til New York for å finne investorer, sa Arnøy til DN.

Flere har varslet

Arnøy er ikke den første som roper varsko om koding som fag i skolen. I høst krevde IKT-Norge at regjeringen må ta grep.

– Regjeringen svikter ungene og framtida om de ikke nå trapper opp undervisning i koding i grunnskolen, bygger ut 1.000 flere IT-studieplasser og legger opp en strategi for hvordan heve den digitale kompetansen til alle yrkesgrupper, sa administrerende direktør Heidi Austlid i IKT-Norge til Kommunal Rapport.

Sammen med arbeidstakerorganisasjonene NITO og Tekna og arbeidsgiverorganisasjonen Abelia krever IKT-Norge et nasjonalt løft for å heve IT-kompetansen i Norge.

Det var for øvrig bred enighet i panelet under Trøndelagsmøtet om at det må satses på kunnskap og innovasjon.

– Kunnskap er den neste oljen, konstaterte administrasjonsdirektør i Siva, Espen Susegg.

– Og kunnskapen i Trøndelag må vi bygge opp slik at vi blir sterke internasjonalt.