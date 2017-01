- Hvem fortjener å få årets talentpris?

Talentprisen er en pengepremie på 10.000 kroner og går til en ungdom i alderen 13 til 23 år som har gjort seg bemerket innenfor kultur i kommunen. Prisen deles ut på Hommelvik Musikkorps Nyttårskonsert lørdag 21. januar. Det har vært naturlig å benytte denne anledninga med pomp og prakt til å gi ut prisen. På konserten vil også fjorårets vinner opptre.

I fjor var det Solvi Skogstad som fikk prisen. Hun fikk prisen for å ha utmerket seg både som sanger og revyskuespiller. I en alder av 17 år hadde hun allerede rukket å delta både under midnattsoperaen «Olav Engelbrektsson» på Steinvikholmen og med sin egen revyvise under NM på Høylandet.

Talenter

Redaktør Linn Kathrine Yttervik håper at prisen kan gi et løft for den som får prisen.

– Det er utrolig artig å være med å hedre og løfte frem talenter innenfor kulturlivet i Malvik. Håper at så mange som mulig forslår gode kandidater til årets pris. Vi vet at det er mange flinke ungdommer som fortjener og vi håper at folk er flink å foreslå. Dette kan ha stor betydning for dem som får prisen. Det kan gi dem et ekstra løft og anerkjennelse som kan inspirere til videre karriere innenfor kulturarenaen, sier Yttervik.

Banksjef Tor Helge Hansen er også overbevist om at det er mange verdige kandidater. Nå vil han og juryen ha forslag på så mange kandidater som mulig.

– Malvik har et aktivt og bredt kulturmiljø, med mange talenter. Det er viktig at vi får forslag på dem, slik at de som fortjener det kan bli hedret. Talentprisen gjelder alle typer kultur og fra hele kommunen, sier Hansen. Han legger til at man gjerne kan sende inn forslag på noen man kjenner godt, for forslagsstiller blir ikke publisert.

– Det har vært mange gode og verdige vinnere opp gjennom årene. Mange av dem har kommet langt med sine ferdigheter, sier Hansen.

Vinnerne de siste årene har kommet fra ulike kulturformer. Blant vinnerne har det vært unge utøvere som har gjort seg bemerket innenfor dans, fotografi, sang, revy og instrumental

– Det er viktig at de som har foreslått kandidater tidligere, som ikke har nådd opp, prøver på nytt, sier Tor Helge Hansen.

Kriterier

Vinneren skal være en ungdom fra Malvik kommune som har gjort seg bemerket innenfor musikk, sang, dans, revy, teater eller bildekunst. Prisen deles ut til ungdommer i aldersgruppa 13 til og

med 23 år. I statuttene for prisen heter det at prisvinneren må beherske sitt instrument eller sin kunstart «over middels for sin aldersgruppe».

Alle som vil kan komme med forslag på kandidater til prisvinnere. I statuttene til talentprisen heter det at forslag kan fremmes av både enkeltpersoner samt lag og organisasjoner i Malvik kommune. Alle kor, korps, foreninger og band står dermed fritt til å nominere «sine» kandidater i likhet med stolte mødre, fedre, søsken, onkler og tanter.

Slik nominerer du

Du kan nominere din(e) kandidater på følgende måter: skriv e-post til richard@mb.no, eller send brev til Malvik-Bladet, postboks 130, 7551 Hommelvik og merk konvolutten «Talentpris».

Hvem som helst kan nominere, men det må være en kort begrunnelse for hvert forslag.

Tidligere vinnere av Talentprisen:

2016: Solvi Skogstad

2015: Trude Bekkavik

2014: Erlend Nakken

2013 Helene Kristiansen

2012 Magnus Teigseth Morken

2011 Vegard Hauknes Hasfjord

2010 Julie Hasfjord

2009 Håkon Magnar Skogstad

2008 Torstein Fosmo

Juryen må ha forslag på kandidater til Talentprisen innen mandag 16. januar.