–En hyllest til Brit Ragna og familien

Spellemannen med bakgrunn fra mange år i Arnsteins gir seg ikke. Det er fem år siden den siste soloplata, og nå har han et nytt plateprosjekt på gang. Spellemannens sang er den første låten som slippes. Vidar Letnes skrev denne visa for ei stund siden.

– Visa er skrevet at Vidar. Han sa at den første personen han tenkte på som en skikkelig spellemann, var meg. Så han skrev denne låten til meg.

Hyllest

Det er ikke noen festlåt.

– Nei det er ei vise. Den handler ikke bare om meg, men er like så mye skrevet om min kone Brit Ragna. Teksten går på det på grunn av at hun er den som sitter hjemme, mens jeg er ute, fester og speller på dans. Det er noen som må styr huset. Dette dette som er grunnlaget for hele visa. En hyllest til hun som styrer huset, sier Renanger.

Låten er bare en av flere han jobber med.

– Tirsdag legger jeg ut låten på Spotify. Det er bare en singel, men opplegget er et plateprosjekt som vi arbeider med. I prosjektet har jeg med meg min datter Kristin Sjöberg, Turid Gravrok på trekkspill og Vidar Letnes på gitar, sier Renanger.

Vil formidle

Selv om Renanger fyller 83 år i mars, er lysten å formidle musikken til stede hver dag.

– Som sanger og artist så stopper ikke lysta til å gi ut noe med alderen. Det blir slutt en gang, men så lenge stemmen er der og at man er etterspurt, så holder jeg på, sier Håkon Renanger og legger til at alder spiller ingen rolle, så lenge man har lysten til å være med å bidra.

Låten er spilt inn i studioet til John Oddstein Aune i Selbu .