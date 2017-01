Holder fast ved gammel skøytetradisjon

I år har det igjen blitt lagt isbane på Moberg. Det er Selbuvegen velforening som står for isbanen.

– Det er rustne herrer som har lagt isen, forteller Steinar Vordal, som bor rett ovenfor lekeplassen der isbanen ligger.

Han bruker selv banen til tider. Vordal hadde søndag med seg barnebarnet Mille, som brukte isen for første gang. Han anslår at det ble laget isbane for første gang for tretti år siden, og det har blitt lagt isbane hvert år med noen unntaksår.

Barn

Steinar forteller at det ofte er barn som bruker isbanen

– Det er for barna vi legger isen. Vi vil at barna skal bruke lekeplassen, sier han.

Konkurrerer

Steinar forteller at skøytebanen i Modalen "konkurrerer" med skøytebanen i Hommelvik.

Men i år har det ikke blitt lagt skøytebane i Vika.

– Det er jo lettere å legge bane i høyden enn nede i Vika. Det blir jo høyfjellsbane her oppe, vitser han.

Grunnlaget for banen ble lagt allerede i oktober, da de startet med å jevne ut banen. Og nå er den blitt klar for bruk.