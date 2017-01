Helltunnelen var stengt på grunn av buss

En flybuss fikk stans i Helltunnelen i sørgående retning onsdag formiddag.

Politiet melder på twitter at buss-havariet stengte trafikken i begge retninger gjennom tunnelen.

En patrulje fra politiet dro til stedet, og fram til bussen ble fjernet fra tunnelen vil all trafikk dirigeres over til gamle E6 over Gevingåsen.

- En mekaniker er der for å forsøke å reparere bussen på stedet. Vi kjenner ikke statuse på framdriften ennå, sier operatør Magnus Storrø ved Vegtrafikksentralen i Midt-Norge, til adressa.no.

Passasjerene på den havarerte flybussen er overflyttet til en annen buss.