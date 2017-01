Fikk sviende bøter etter kontroll på E6

To vogntogsjåfører må ut med til sammen 23.900 kroner etter at de i går ble stanset med overlast på E6 i Malvik.

Det skriver adressa.no.

En kontroll på vektstasjonen i regi av Stetens vegvesen avdekket at kjøretøyene de to førte var lastet med for mye søppel.

- Sjåførene måtte sette igjen en del av lasten og laste om før de fikk kjøre videre, sier Jan Ivar Moen, fagleder for utekontrollen til Statens vegvesen i Trøndelag til avisa.

Den ene sjåføren fikk et gebyr på 15 500 kroner, mens den andre sjåføren må punge ut 8400 kroner.

- Det er viktig med tanke på trafikksikkerheten at vogntog ikke er for tungt lastet. Hvis man kjører med for mye vekt, så kan det påvirke kjøreevnen til vogntoget. Det kan gjøre at bremsene er underdimensjonerte med så tung last. Det er også viktig at vi unngår overlast av konkurransehensyn, sier Moen til adressa.no.