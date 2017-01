Mann pågrepet og siktet for voldtektsforsøk

En mann i 20-årene av utenlandsk opprinnelse er siktet for voldtektsforsøk etter det angivelige overfallet i Gammelløfta natt til onsdag.

Motstridende forklaringer

Mannen - som er hjemmehørende i en kommune i Trøndelag - ble pågrepet torsdag og avhørt av politiet fredag.

- Han har erkjent å ha vært i kontakt med kvinnen på åstedet, men har avgitt en annen forklaring enn det fornærmede har gjort, sier politiførstebetjent Svein Erik Gjølmesli ved Stjørdal lensmannskontor.

Han ønsker ikke å gå inn på hva de to har forklart i sine avhør, men bekrefter at mannen har status som siktet i et forhold som per nå er kodet som voldtektsforsøk.

I mål

Gjølmesli sier politiet er i ferd med å avslutte etterforskninga og at saken vil bli sendt inn til påtaleavgjørelse i løpet av kort tid.

- Vi avventer resultatene fra en teknisk analyse. Når disse er klare vil en jurist avgjøre sakens videre skjebne, sier Gjølmesli og legger til at politiet fremdeles er interessert i å komme i kontakt med vitner.

- Om noen har sett eller hørt noe som kan knyttes til saken, ønsker vi gjerne å snakke med dem, sier han.

Store ressurser

Gjølmesli vil ikke røpe hva som førte politiet fram til den siktede.

- Politiet har etterforsket saken bredt, og store ressurser er brukt i arbeidet. Gjennom dette har vi klart å identifisert en gjerningsperson, sier han.

På vei hjem

Til politiet har kvinnen forklart at hun ble overfalt da hun var på vei hjem fra fest i Hommelvik rundt klokken to natt til onsdag. Overfallet ble avbrutt da kvinnen gjorde motstand og ropte om hjelp.

Ifølge vitner skal mannen ha lagt på sprang da det kom folk til stedet. Dagen etter ble han pågrepet av politiet i sitt eget hjem. Den siktede ble dimittert etter avhøret fredag ettermiddag.