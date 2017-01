Ber om tips etter grovt tyveri

- Vi etterforsker fremdeles saken, men har ingen konkrete mistenkte.

Det sier politiførstebetjent Svein Erik Gjølmesli ved Stjørdal lensmannskontor ei drøy uke etter det grove fyrverkerityveriet på Sveberg i jula.

Interessante spor

Politiet har imidlertid sikret seg det han betegner som interessante spor fra åstedet.

- Disse er vi nå i ferd med å få undersøkt, sier politiførstebetjenten.

Det var sist mandag at politiet fikk melding om at 600 kilo fyrverkeri var stjålet fra en konteiner utenfor Europris på Sveberg. Tyveriet har skjedd i perioden mellom lille julaften og 2. juledag. Gjerningspersonene tok seg inn i konteineren ved å bryte opp en hengelås, og forsvant fra stedet med fyrverkeri til en verdi av mellom 100.000 - 150.000 kroner.

Ingen sammenheng

I romjula for tre år siden ble butikken på Sveberg utsatt for et tilsvarende tyveri. En mann i 30-årene ble senere dømt for å stjålet fyrverkeri for 70.000 kroner fra en konteiner på parkeringsplassen.

Til tross for flere klare likhetstrekk, tyder alt på at ulike gjerningspersoner står bak.

- Vi ser ingen sammenheng mellom de to sakene, sier Gjølmesli.

Ber om tips

Han har imidlertid fortsatt tro på å få oppklart forholdet.

- Vi jobber alltid ut fra det. Politiet har mottatt flere interessante tips, men vi skulle gjerne hatt flere. Dersom noen har sett eller hørt noe i det aktuelle tidsrommet, ber vi om at de tar kontakt med oss, sier Gjølmesli.