Flere biler involvert i trafikkulykke på E6

Politiet meldte om hendelsen rett etter klokken 16:00 søndag ettermiddag. Det var først snakk om at to eller tre biler var involvert.

Ingen personskade

Noen minutter sernere opplyses det om at det er en trailer og fire personbiler som har kjørt av veien. Ifølge Malvikbladets reporter på stedet, skjedde ulykken et par hundre meter nord for avkjøringsrampa på Sveberg.

Trafikk får passere

Alle biler som kommer i nordgående kjøreretning blir dirigert forbi stedet. På grunn av midtdeleren går trafikken som normalt i Sørgående felt.

Klokken 16:42 meldes det på Twitter at fire personer er tatt med til sykehus for sjekk.