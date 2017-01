– En bratt læringskurve

Hun var blitt kjent med Stortinget gjennom noen innhopp som vara for de to valgte FrP-representantene fra Sør-Trøndelag. Men da Per Sandberg ble fiskeriminister og tok plass ved Kongens bord, overtok Sandaune som en av de ti representantene på Trøndelagsbenken.

Spennende og lærerikt

Med sin bakgrunn som lærer ved Sjetlein videregående skole passet det svært bra for Sandaune å bli plassert som en av femten medlemmer i Kirke-, utdannings- og forskningskomiteen.

– Det har vært et spennende og lærerikt år, med en svært bratt læringskurve, siden jeg ble fast representant i Stortinget. Det å få være med i en komité som har ansvar for det fagfeltet jeg har erfaring fra er spesielt interessant. Her har jeg fått delta i arbeidet med å fornye kunnskapsløftet, noe jeg har jobbet med i ti år på skolen. Nå fikk jeg plutselig være med å videreutvikle dette viktige arbeidet, som er grunnlaget for å skape en best mulig utdannelse, sier Sandaune, som bruker juleferien hjemme sammen med familien.

Ukependler

– Det å ukependle til Oslo har fungert veldig bra, og familien ser ut til å ha tilpasset seg den nye hverdagen. Noe som gjør at jeg får muligheten til å realisere drømmen om å drive med politikk på heltid, sier hun.

– Selv om jeg nå sitter fast på Stortinget har det vært viktig for meg også å skjøtte vervet som folkevalgt i Malvik kommune. Det har fungert greit i og med at møtene i formannskapet og kommunestyret er lagt til mandager. Jeg er jo hjemme i Hommelvik hver helg, og reiser gjerne ikke ned til Stortinget før på tirsdag morgen, forklarer Lill Harriet Sandaune om arbeidshverdagen som heltidspolitiker både på Stortinget i kommunestyret.

Styrker rettighetene

Med den omtalte mobbesaken fra Malvik som bakteppe ble det ekstra viktig for læreren fra Hommelvik å ta tak i arbeidet mot mobbing i stortingskomiteen.

– Det har vært gjort et arbeid i komiteen for å styrke elevenes rettigheter når det skjer mobbing i skolene. I det arbeidet var vi i møter med Barneombudet som kom med flere viktige innspill og synspunkter komiteen kunne ta med seg i det videre arbeidet. Denne måten å jobbe på i viktige saker er både lærerikt og spennende. Vår fraksjon i komiteen, Høyre og FrP, har ukentlige møter der både statsråden og statssekretæren deltar. Det gir oss muligheter til å diskutere og påvirke i de sakene som er oppe til behandling i komiteen, forklarer Sandaune.

Fungerer slik det var tenkt

– Jeg er glad for å ha fått være med på komiteens arbeid med de nye fraværsgrensene i de videregående skolene. Den saken var omstridt og mye omntalt i media. Men tilbakemeldingene jeg har fått tyder på at det fungerer slik tanken var, at elevene er tilbake i klasserommene. Det er en viktig forutsetning for at elevene skal klare å fullføre og stå best mulig rustet etter avsluttet videregående skole, sier stortingsrepresentanten og læreren.

– Vi i komiteen skal også jobbe videre med Fagskolemeldingen, der målet er å gi de praktiske yrkesfagene større anerkjennelse, sier Sandaune.

– En annne sak det har vært, og er spennende for meg å følge på nært hold er prosessen rundt folkekirka. Her er det noen utfordringer når kirka fra nyttår skal stå på egen bein. Her har det vært stor tverrpolitisk enighet om målet, men det er viktig at prosessen gjennomføres på en god måte, sier Sandaune, som tror det utvidede nettverket hun får på Stortinget vil være til hjelp også i det politiske arbeidet hun fortsatt skal gjøre i Malvik kommune.

Er i mindretall

Med tre representanter i kommunestyret, og uten at partiene i mindretall (FrP, H, V, KrF, PP og FM) har en felles front mot flertallet (Ap, SV, Sp og MDG), er det ikke så mye Sandaune og hennes parti kan påvirke i Malvik kommunestyre.

– Slik kommunestyret er sammensatt, og når flere av partiene i mindretall foretrekker å legge frem egne forslag til budsjett, er det ikke så mye vi kan påvirke beslutningene. Men det er viktig for oss å vise at vi har en alternativ politikk til det flertallspartiene vedtar og styrer etter, sier Lill Harriet Sandauen, som beklager at FrPs budsjettforslag ikke var tilgjengelig før under selve budsjettmøtet.

– et beste hadde vært om vi hadde lagt frem vår forslag til budsjett tidligere, slik at flere hadde fått satt seg inn i vårt alternativ. Men tiden strakk rett og slett ikke til denne gangen, sier Sandaune om den lokale budsjettprosessen.

– De store forskjellene går på at vi ikke vil beholde eiendomsskatten, og at vi legger NHO Service rapport om effektivisering i kommunene til grunn for at det kan være mye å hente på en mer effektiv kommunal drift, sier Lill Harriet Sandaune.