Leter etter lokale for gudstjenester i Malvik

Yohannes Hagos Gebrengus bor i Hommelvik og sitter i kirkens komité som leter etter en permanent plass til å holde sine gudstjenester. For et halvt år siden startet de jakten på å skaffe seg et permanent lokale.

– Vi ser etter en bygning eller ei tomt som kan passe til vårt formål, sier Gebrengus.

500 medlemmer

Gebrengus forteller at i området rundt Trondheim er det i overkant av 500 som er medlemmer av kirkesamfunnet. Litt over tretti av dem bor i Malvik.

– Vi har vært i kontakt med Malvik kommune og meglere for å få hjelp med å skaffe oss et egnet lokale. Fram til nå har vi sett på lokaler i Ranheim og Trondheim, men har ikke funnet noe som passer, sier Gebrengus.

Han forteller at de ønsker seg et lokale som ligger litt skjermet, og hvor det er plass til å parkere biler for dem som kommer til gudstjenestene.

– Et bygg som messebygget på Midtsand ville vært ideelt. Men vi er åpne for andre løsninger. Et større fjøs kan også være egnet. Vi mener at det er bedre å bruke et eksisterende bygg enn å bygge nytt. Det beste valget for oss er å leie, men er ikke det mulig, så ser vi også på muligheten for å bygge et lokale, sier han.

Litt skjermet

Petros Tesfamichael Yemane, leder i Eritreisk ortodoske kirken tror at sjansen for å finne et lokale i Malvik er større enn Trondheim.

– Vi synes det er viktig å finne et lokale som ikke skaper problemer for naboer, og tror at sjansen skal være bedre i Malvik enn i Trondheim. Det kan ikke ligge i et boligfelt. Vi har mange medlemmer og det kan komme opptil 200 på gudstjenestene på søndag.

– Hvor har dere gudstjenestene i dag?

– I dag leier vi lokaler. Vi veksler mellom Åsveien skole i Trondheim og Betania kirke, pluss noen andre steder, sier Yemane, som håper at de som kan hjelpe med lokale tar kontakt med ham Gebrengus.