Ti meter langt telt tatt av vinden i Hommelvik

Det er operasjonsleder i Trøndelag politidistrikt Astrid Melid, som forteller om hendelsen som ble meldt inn i 14-tiden torsdag ettermiddag.

- Eieren meldte fra om at det han betegnet som en teltgarasje var blåst bort fra eiendommen i Hommelvik. Konstruksjonen er to gange ti meter og fem meter høyt, og skal ha forsvunnet de siste to døgn, opplyser hun.

Det har imidlertid ikke kommet inn flere meldinger om saken torsdag kveld, og det er uvisst om teltet er kommet til rette.