Samlet underskrifter og stiftet egen valgliste

Hun er ikke redd for å ta en debatt eller en kamp dersom saken er viktig nok. I nominasjonsstriden foran kommunevalget i 2015 følte hun seg forbigått da partiet valgte sine toppkandidater. Den kampen tok ikke Randi Eikevik internt i partiet, men meldte seg ut av Arbeiderpartiet og samlet inn nok underskrifter for kunne stille til valg på sin egen liste, Fokus Malvik.

På egen hånd

Randi Eikevik har gjennom de 15 månedene siden hun, med 3,5 prosent av stemmene, ble valgt inn som en av fire partier med kun en representant hver i kommunestyret. Men i motsetning til SV (4,3 pr.), Pensjonistpartiet (3,8) og KrF (2,4) har Eikevik valgt å stå alene uten noe formelt samarbeid med andre partier.

– Selvsagt var det en stor overgang fra å være med i ei stor gruppe, som hadde flertall både i kommunestyret og i formannskapet, og til å sitte helt alene og representere velgeren som stemte på lista vår. Fokus Malvik har imidlertid valgt å stå alene uten å være med i noe samarbeid med andre partier i kommunestyret, sier Randi Eikevik.

– Tidligere følte jeg meg ofte knyttet opp i politiske standpunkt jeg ikke alltid var enig i, men som flertallet i partiet hadde bestemt at vi skulle gå for, innrømmer Eikevik.

Gode enkeltsaker

Eikevik har overrasket flere enn sine tidligere partikamerater ved å stemme for forslag og budsjettposter fra både FrP og Høyre.

– Vi prøver å ha fokus på det å kunne påvirke de politiske løsningene. Alle partier i kommunestyret har noen gode enkeltsaker. Og det gjelder også Høyre og FrP, som har noen bra forslag som jeg ikke ser det å stemme for kommer i konflikt med vårt eget program, sier Randi Eikevik.

Ikke så synlig

– Fra valget og frem til nå har jeg kanskje ikke vært så synlig i kommunestyret eller i media. Men jeg kan love at fra neste år vil være tilbake og langt mer synlig i lokalpolitikken, sier Randi Eikevik, som i tillegg til fast plass i kommunestyret denne perioden innehar det viktige vervet som leder i Kontrollutvalget i Malvik kommune.

Motstander av utvalg

Randi Eikevik har ved flere anledninger argumentert for å legge ned de politiske underutvalgene, og samle alt politisk arbeid direkte inn i kommunestyret.

– Jeg er imot utvalgsmodellen der noen utvalgte fra kommunestyret har egne møter hvor de får grundig informasjon og mulighet til å sette seg bedre inn i enkeltsakene. Det er sikkert bra for dem som er med i de tre politiske underutvalgene, men for alle andre folkevalgte synes jeg ikke utvalgsmodellen er demokratisk og den gir ikke god nok innflytelse i de politiske prosessene. Det er viktig å få god og bred informasjon om de sakene som skal vedtas i kommunestyret. Kutter vi ut utvalgene er det noen kroner å spare på møtegodtgjørelse til politikere, og spart arbeidstid for de fra administrasjonen som må stille på disse møtene. For å sikre at alle representantene får den samme informasjonen kan møtene i kommunestyret utvides noe, mener Eikevik.

Heltid og deltid

Randi Eikevik, med sin bakgrunn som tillitsvalgt, har gjennom hele sin politiske karriere vært opptatt av ansattes arbeidsforhold. I formannskapet og i kommunestyret har hun gang på gang stilt spørsmål om hvordan Malvik kommune håndterer ufrivillig deltid og tilbud om heltid til sine ansatte.

– Det forbauser meg at spørsmålet om deltid og heltid presenteres som en ny tanke i kommunestyret. Selv har jeg stilt spørsmål om dette jevnlig gjennom alle de åtte årene jeg var gruppeleder for de rødgrønne partiene, som i de to periodene hadde flertall. Selvsagt mener jeg det er bra at saken settes på dagsorden, men dette har etter min mening gått altfor tregt. De gangene jeg stilte spørsmål om heltidskulturen i Malvik kommune fikk jeg bare litt støtte fra enkelte representanter. Det er på tide at ufrivillig deltid og heltidskultur i kommunen settes tydelig på dagsorden, det har jo ikke skjedd noe med dette de siste 10–12 årene, hevder Randi Eikevik.

Møtte arbeidsgiver i retten

Når hun ikke har vært så synlig i lokalpolitikken det siste året skyldes det blant annet at mye tid og krefter har gått med i en konflikt med arbeidsgiveren hun har vært ansatt hos de siste 38 årene.

– Det er riktig at denne konflikten som endte i tingretten har tatt mye tid det siste året. Dette handler om en tvist med arbeidsgiver i forhold til hvordan organisasjonen er oppbygd og mitt ansettelsesforhold. Rettssaken endte med at tingretten ga meg full støtte, oppsigelsen ble trukket tilbake og arbeidsgiver ble dømt til å betale erstatning for økonomisk tap og oppreisning, dessuten skal de betale mine saksomkostninger, forklarer Randi Eikevik.

– Dette handler om noen viktige prinsipper i arbeidslivet, og selv om tingretten ga meg full støtte vil saken bli anket til lagmannsretten. Det er fordi jeg mener at det juridiske objektet i organisasjonen ikke er avklart. Jeg ønsker å få en sterkere dom med en tydeligere avgjørelse. Dette er en rettstvist med noen spørsmål som godt kan ende i høyesterett, tror Randi Eikevik.