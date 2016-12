– Har allerede endret systemene for å styrke arbeidet mot mobbing

Etter bestilling fra Kontrollutvalget har Revisjon Midt-Norge IKS levert en grundig rapport om hvordan det jobbes med å avdekke mobbing, og hvordan kommunen følger opp mobbing i barne- og ungdomsskolen.

Jobbes systematisk

Rapporten konkluderer med at skolene i all hovedsak arbeider systematisk for å avdekke mobbing. Men det påpekes at det er en svakhet at informasjon om lov, regelverk, planer, rutiner og prosedyrer ikke er oppdatert og lett tilgjengelig for de ansatte.

Det pekes imidlertid også på at det er en stor risiko for at relevant dokumentasjon i enkeltsaker ikke blir arkivert, og at sensitive personopplysninger kan komme på avveie. Derfor konkluderes det i rapporten med at skolen i Malvik ikke håndterer mobbesaker i tråd med opplæringsloven og forvaltningslovens krav til forsvarlig saksbehandling.

– Som kommunalsjef er jeg glad for konklusjonen om at det jobbes systematisk mot mobbing i skolene våre. Det viktigste når en mobbesak avdekkes er å få satt en stopper for mobbingen. Derfor er rådmannen fornøyd med at revisjonsrapporten viser at den praktiske oppfølgingen av mobbing i skolene er tilfredsstillende, sier kommunalsjef Ester Sandtrø.

En svakhet i rapportering

– De forholdene som påpekes i rapporten er det allerede tatt tak i. Men det er en misforståelse når rapporten viser til at systemet for kvalitetsvurdering i mobbearbeidet ikke er oppdatert. Det er korrekt at dette, som ble utarbeidet allerede i 2005, fortsatt lå på kommunens hjemmesider. Men rektorene forholder seg i svært liten grad til dette verktøyet i sitt daglige arbeid. De bruker i dag et nytt kvalitetssystem for hele kommunen, forklarer kommunalsjef Ester Sandtrø.

– Det er rådmannens oppgave og ansvar å sørge for at verktøyet som brukes er i tråd med lov og forskrifter, og at rektorene får tilstrekkelig veiledning i forhold til opplæringsloven. Derfor blir det viktig for rådmannen å bidra til økt kunnskap om forvaltning og god saksbehandling i mobbesaker, sier kommunalsjefen.

Fornøyd med konklusjonen

Selv om rapporten er kritisk på noen punkt er kommunalsjefen fornøyd med konklusjonen om at det ute i skolene jobbes godt for å få bukt med mobbing.

– Det har vært stort fokus på avdekking av mobbing i skolene i Malvik de siste årene. Derfor er det ekstra motiverende at revisor konkluderer med at de ansatte er godt opplyst om handlingsplikten, at foresatte er informert, at tiltak iverksettes når mobbing oppdages og at elevundersøkelsene følges opp av skolene, sier Ester Sandtrø.

Godt læringsmiljø

Malvik kommune deltar i et eget prosjekt for å utvikle best mulig læringsmiljø, og for håndtering av mobbing og krenkelser i skolene.

– Kommunen deltar i et omfattende utviklingsarbeid i regi av utdanningsdirektoratet. Målet med dette prosjektet er at vi som skoleeier og alle skolene i kommunen skal få høy kompetanse i det å forebygge, avdekke og stoppe mobbing og krenkelser. Læringsmiljø og helsefremmende skoler og barnehager har også vært tema på felles studiedager for alle ansatte i skolene våre de siste to årene, forklarer kommunalsjefen.