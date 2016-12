Trøndelag får smake på uværet «Urd»

2. juledag traff uværet «Urd» fastlandet, noe som blant annet har ført til stengte veier og kansellerte flyavganger. Natt til tirsdag vil også vi i Trøndelag få kjenne på ruskeværet, og Meteorologisk institutt sendte tidligere i dag ut et obs-varsel for Trøndelag:

"Fra sent mandag kveld eller natt til tirsdag nordvest periodevis liten storm utsatte steder, tirsdag formiddag minkende. I dag, mandag, og først på tirsdag ventes vanskelige kjøreforhold på fjellovergangene i sør på grunn av kraftig vind, snø og snøfokk", heter det i varselet.

Kan blåse storm

- Dere slipper ikke unna, men det blir ikke samme kaliber som lenger sør, forteller vakthavende meteorolog Frode Hassel.

Et lavtrykk som nå befinner seg på Møre ventes å flytte seg østover i løpet av tirsdag kveld. Dette drar med seg vind som vil treffe trøndelag. I følge Hassel kan det blåse opp mot sterk kuling og liten storm i utsatte steder og ved kysten.

I løpet av morgentimene vil imidlertid vinden ha dabbet av for det meste i våre trakter.

Lite sannsynlig med snø

På værvarslinga er meteorologene fullt opptatt med å følge med på "Urd", men Hassel tar seg likevel tid til å sjekke prognosene for snø i romjula.

- Det ser dårlig ut for dere. Det vil nok komme noen byger etter stormen, men temperaturen ligger på et par plussgrader i lavere strøk, sier han.

Heller ikke de påfølgende dagene ser ut til å by på vinterlige forhold.

- Fra og med onsdag ser det ut til at temperaturen stiger ytterligere, kommenterer meteorologen.

Mot nyttårshelgen viser imidlertid prognosene at kvikksølvet dropper på minussiden.

- Tolker vi prognosene bokstavelig, kan det hende at det blir noen centimeter med nyttårssnø, men dette er alt for usikkert per nå, avslutter Hassel.