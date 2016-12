Europris på Sveberg robbet for fyrverkeri

Tyvene har tatt med seg alt fyrverkeriet butikken skulle selge i romjula.

To paller fyrverkeri

- Det er veldig kjedelig. Det har skjedd tidligere, sier butikksjef Else Therese Eikemo til adressa.no.

Butikksjefen mistenker at det var flere personer involvert i ugjerningen. Det er spor av både folk og biler i snøen ved containeren, og det er store mengder fyrverkeri som er forsvunnet.

- Vi håper jo at det skal få stå i fred, men det skjedde ikke denne gangen. Det var to store paller med fyrverkeri. Det er snakk om såpass store mengder at det ikke er lov å ha det innendørs, sier Eikemo, som legger til at det altså ikke blir salg av fyrverkeri på butikken i år.

Skjedd før

Også i romjula 2013 ble det stjålet fyrverkeri fra samme sted. På tampen av 2014 ble en mann i 30-årene dømt for å ha stjålet fyrverkeriet med en anslått verdi på rundt 70.000 kroner.

I rettsaken mot han stod han også tiltalt for en rekke andre forhold, som for eksempel oppbevaring av narkotika.

Mannen ble dømt til et år og to måneders fengsel, hvorav fire av disse ble gjort betinget.