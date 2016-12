– Som jeg hadde tenkt på forhånd

– Det har stort sett vært slik jeg hadde tenkt på forhånd at det ville være. Men det er jo litt annerledes å sitte utenfor og forberede seg, og det å være midt oppe i det daglige arbeidet, sier Carl-Jakob Midttun etter å ha vært kommunens øverste administrative leder i knappe fire måneder.

Leder driften

Midttun kom fra stillingen som økonomi- og finansdirektør i Norsk Helsenett SF til rådmannsjobben i Malvik. Han har tidligere erfaring fra kommunalt administrativt arbeid som kommunaldirektør for finansforvaltning i Trondheim, hvor han også har jobbet som planlegger med ansvar for økonomistyring og oppfølging ved rådmannens stab.

Som rådmann er Carl-Jakob Midttun kommunens øverste administrative leder og bindeleddet mellom administrasjon og det politiske system.

Rådmannen har hovedansvaret for å forberede saker som skal til politisk behandling, og for å følge opp og gjennomføre det politikerne vedtar. Den daglige hovedoppgaven er å lede driften av alle kommunens virksomheter, økonomistyring, organisasjonsutvikling og langsiktig planlegging.

Stort potensial

– Malvik er en mellomstor norsk kommune med stort potensial og som står godt på egen kjøl. Men det er jo noen store utfordringer, spesielt på ressurssiden med en relativt stram økonomi. Men det var noe som har vært godt kjent, og som jeg var informert om før jeg overtok som rådmann, sier Carl-Jakob Midttun.

Han beskriver det å være rådmann i Malvik som å være administrerende direktør for en virksomhet med i underkant av 1000 ansatte ledet av 19 virksomhetsledere.

Passe stor kommune

– Siden jeg startet i denne jobben i august har det vært en tøff og intensiv periode med mange lange dager og seine kvelder for å få lagt frem rådmannens forslag til budsjett allerede i oktober. Det var selvsagt knapt med tid for å gjennomføre en så omfattende oppgave. I dette arbeidet ble jeg imponert av ledergruppen rundt meg og mange ansatte som bidro sterkt til at vi fikk på plass et budsjettforslag klart for politisk behandling i tråd med bestillingen. Planen er at prosessen rundt budsjett- og økonomiarbeidet blir en del av det løpende arbeidet i ledergruppen gjennom hele året der tillitsvalgte, virksomhetsledere/ansatte skal involveres godt, sier Midttun.

Kongebesøk i finvær

Det å på svært kort varsel å organisere et dagsbesøk av HM Kong Harald krevde også en stor innsats fra mange av de ansatte i kommunen.

– Det ble et svært vellykket arrangement hvor vi var svært heldige med været, noe som gjorde det til en flott og minneverdig opplevelse for alle som var med ute på Midtsandtangen. Kongebesøket krevde mye ressurser i organisasjonen. Alt som krevdes av organisering foran det første kongebesøket i Malvik viste at frivillige innbyggere og mange ansatte i kommunen på kort tid evner å legge ned innsats og stort engasjement, sier rådmannen.

Hyggelige og dyktige folk

I løpet av de første månedene i jobben har Carl-Jakob Midttun vært på besøk hos de fleste av kommunens virksomheter.

– Det har vært en udelt positiv og lærerik opplevelse, og jeg har fått bekreftet at det er dyktige medarbeidere med stå-på-vilje og et ønske om å gjøre en best mulig jobb for kommunens innbyggere som er drivkraften hos de ansatte, sier han.

Skal samarbeide

– Malvik kommune er sårbar dersom det dukker opp noe som krever større økonomiske ressurser. Det er et mål å bygge opp en økonomisk buffer som gir rom for å håndtere uforutsette ting, forklarer rådmannen.

– Selv om økonomien er stram er det min vurdering at Malvik er stor nok til fortsatt å være egen kommune, som også på lengre sikt kan gi innbyggerne gode tjenestetilbud. Men det betyr ikke at vi ikke skal fortsette samarbeidet med andre kommuner for å gi et enda bedre tjenester. På noen områder er det helt naturlig å samarbeide med kommunene både i Trondheims- og Værnesregionen. Felles legevakt og i forhold til samhandlingsreformen opp mot St. Olavs Hospital er eksempler på samarbeid som bidrar til å sikre et tilbud til innbyggerne både i Malvik og kommunene rundt, sier Midttun.

Utfordringer og muligheter

For utviklingen av Malvik, og da spesielt i sentrumsområdene i Hommelvik og på Vikhammer, er Malvik kommune avhengig av de løsningene som blir valgt for utbyggingen av dobbeltspor på jernbanen og utbyggingen av E6.

– I Malvik kommune skal det gjennomføres store infrastrukturtiltak de nærmeste årene, som gir oss både muligheter og utfordringer. Det skal bygges ut doble tunnelløp og fire felt på E6, Jernbaneverket skal elektrifisere Trønderbanen og bygge dobbeltspor gjennom Malvik. Vi står foran videre utvikling og utbygging av næringsområdene på Sveberg. Trøndelagsfylkene blir samlet til ett Trøndelag, noe som vil få betydning også for kommunene, sier han.

– I egen organisasjonen skal vi i løpet av neste år revidere både kommuneplanens arealdel og samfunnsdel. Det er to store og utfordrende oppgaver som vil kreve mye tid og ressurser i saksbehandlingen før de legges frem for politisk behandling. I løpet av prosessen vil både innbyggere, politikere og administrasjonen være involvert i arbeidet med hvordan arealene i kommune skal disponeres i fremtiden, sier Carl-Jakob Midttun.

– Av konkrete prosjekter skal det i løpet av neste år utarbeides et forprosjekt for den vedtatte utbyggingen av Vikhammer ungdomsskole, et byggeprosjekt som planlegges med oppstart i 2018, avslutter rådmannen