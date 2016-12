Trivelig tradisjon på Helsetunet

År etter år stiller Laila og Leif Lundberg fra Frelsesarmeen opp for å gjøre det koselig for andre på selveste julaften. Også i år ankom helsetunets beboere, pluss en del hjemmeboende, alle i sin fineste stas, for å være sammen om julaftensfeiringen.

Julemat og hyggelig samvær

Som alle tidligere julaftener besto middagen av tradisjonell, norsk julemat; ribbe, medisterkaker, rødkål, saus og poteter. Desserten er også en kjærkommen gjenganger; riskrem med rød saus.

Fin opplevelse

Leifs lesing av Juleevangeliet, etterfulgt av kaffe og kaker, pluss julesanger - akkompagnert av Odd Gullseth på trekkspill, gjorde også denne julaftenen til en fin opplevelse for både deltakere og medhjelpere.